César Milani: "El Pacto de Mayo fue sombrío y va a fracasar"

César Milani, teniente general (R) y ex jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2013 y 2015 - durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner - se mostró crítico del Pacto de Mayo acordado por la administración de Javier Milei y parte de los gobernadores. Milani también recordó que durante su etapa al frente de las Fuerzas Armadas buscó realizar un desfile, pero se le fue negado por "un sesgo ideológico".

"A este sombrío Pacto de Mayo no fueron todos los gobernadores, las provincias más importantes como Buenos Aires faltaron, cinco gobernadores no estuvieron y en realidad se firmaron 10 puntos que redactó el gabinete de Milei. Creo que por supuesto va a ser un fracaso. Lamento profundamente que gobernadores peronistas hayan ido a ese acto, un acto que reivindica únicamente ideas absolutamente liberales y antinacionalistas, esto es mi punto de vista”, planteó en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, Milani también se refirió al desfile realizado en la ciudad de Buenos Aires: “Siempre me he sentido muy orgulloso de ver desfilar a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército. Lamentablemente, en el año 2014 cuando lo propuse, porque habíamos hecho un esfuerzo muy importante para equipar a las Fuerzas Armadas como nunca, por un sesgo un poco ideológico y equivocado de las autoridades políticas en su momento, no se hizo".

"No hubo ninguna inversión en los cuatro años de Macri en la Fuerza Armada. Después en los años de Alberto Fernández se hizo algo, pero tampoco mucho. Pero con eso, se pudieron hacer estos cinco tanques, que no es producto de esta gestión y que Petri lo entregó publicitándose”, denunció.

En tanto, Milani dijo que la imagen del presidente Milei subido a uno de los vehículos de las Fuerzas es “incongruente”, ya que es “la misma persona que denosta y dice que va a destruir el Estado”.

Por otro lado, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército subrayó que el kirchnerismo “es una etapa superada”. “El peronismo necesita una fuerte reestructuración y buscar un líder a nivel nacional que pueda dirigir las riendas de este gran movimiento, dentro del cual está el kirchnerismo”, concluyó.

Causa por enriquecimiento ilícito

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de César Milani en el marco de una causa en la que el exjefe del Ejército fue por enriquecimiento ilícito, absuelto pero su sentencia deberá ser revisada. La investigación se inició tras un informe del programa “Periodismo para todos” que reveló el nivel de vida de Milani, que incluye la compra en 2010 de una casa en La Horqueta, San Isidro, que no habría podido justificar, por 1.500.000 de pesos.

El hecho fue denunciado por la Oficina Anticorrupción, Elisa Carrió, Gerardo Morales y Graciela Ocaña, entre otros. El Tribunal Oral Federal N° 7, por mayoría, absolvió a Milani. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución y ordenó dictar una nueva resolución por entender que los jueces que conformaron la mayoría del tribunal oral valoraron de manera parcial la prueba y que, por ende, la absolución había sido arbitraria. De esta manera, Milani seguirá siendo investigado.