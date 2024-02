Caucionaron la chapa del taxi implicado en el robo: "Nunca vimos algo así"

Las imágenes hablaron por sí solas. Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales un video en el que se podía apreciar cómo un taxi de Rosario se detenía junto a una camioneta y un “pasajero” robaba la rueda de una camioneta.

Rápidamente, la Municipalidad tomó cartas en el asunto y caucionó la chapa del vehículo en cuestión. Además, retuvo la licencia profesional del presunto chofer del móvil. Diego Herrera, secretario de Control y Convivencia de la ciudad, dijo en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que fueron “los propios taxistas por un grupo de Whatsapp que tenemos” quienes denunciaron lo ocurrido.

A través de un video, exponen a un taxista facilitando el robo de una rueda de auxilio ??



?? "El video se difundió por los mismos taxistas. Pudimos localizar al dueño. Caucionamos la chapa y el vehículo no podrá circular" dice @HerreraDiegoM, Secretario de @SCyCRos. pic.twitter.com/AqRKYgZjAz — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) February 19, 2024

“Empezamos a investigar y dimos con el titular de la chapa”, contó. Y añadió: “Los abogados de la Secretaría le tomaron una declaración. Cuando lo recibimos ya tenía conocimiento del video y había hablado con el chofer”.

Mientras tanto, el hecho continuará con su “curso en la causa penal”. “El chofer no va a poder conducir más y dependiendo de lo que ocurra no se devolverá la chapa”, atendió. Por otro lado, el funcionario dejó en claro: “No había antecedentes de un caso así. Tenemos que ser duros, aplicar todo lo que se pueda y que no vuelva a ocurrir”.