Se espera que el Concejo sesione por un nuevo aumento al colectivo

El Concejo de Rosario llevará a cabo una una sesión extraordinaria este jueves para tratar nuevas herramientas para el intendente, Pablo Javkin, en el marco del transporte. Con la notificación de que se retirarán las partidas del Fondo Compensador al Transporte, las bancadas aliadas podrían establecer la posibilidad de que se lleve adelante un nuevo incremento de la tarifa.

El pasado 1ero de febrero en la ciudad entró en vigencia un costo de boleto de 340 pesos. Sin embargo, desde diciembre rige una norma que habilita a la Intendencia a modificar el precio cada 60 días con la variación del IPC como tope.

“Estamos empezando la ronda de conversaciones con todos los bloques de la ciudad. Creo que no va a haber desacuerdo porque si hay una quita de subsidios para que lo afronte cada ciudad, el resultado va a ser que el Concejo va a tener que establecer herramientas normativas que le permitan al intendente subir el boleto de manera tal que pueda sostener el sistema", dijo la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, al móvil de Cadena 3 Rosario. Y añadió: "Todavía no sabemos cuáles y cómo porque tenemos todavía la esperanza depositada en que esta medida no se convierta en resolución oficial. Hoy es solo un comunicado de prensa, me refiero a la quita de subsidios. Pero si no, bueno, tendremos que evaluar juntos en el Concejo estrategias para poder tener una tarifa que permita seguir sosteniendo el sistema".

En la misma línea, la edila del partido CREO destacó: "La verdad es que tengo todas las esperanzas puestas en que esta reunión nacional de 10 intendentes, en representación de más de 40 de la Argentina en Buenos Aires, sea auspiciosa para establecer estrategias juntos si es que verdaderamente la idea es el subsidio a la demanda". Sin embargo, atendió que se trata de "algo que no va a tardar un mes en resolverse".

"Son estrategias que van a llevar dos o tres meses. Pero hay que ver si lo que se dice, después hay voluntad política para resolverlo. Pero si la decisión es la quita de subsidio, algo que hoy todavía no tiene una resolución oficial, es un comunicado de prensa, se va a complicar sostener el sistema de transporte en todo el interior", concluyó.