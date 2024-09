Buscan prohibir los cuidacoches en eventos culturales masivos

El Concejo Municipal de Rosario discutirá un proyecto que busca prohibir la presencia de trapitos en eventos culturales masivos. Carlos Cardozo, impulsor de la iniciativa, destacó que tuvieron "buenas experiencias" en las que se delimitaron zonas sin trapitos en eventos anteriores.

“Se viene ya un proyecto que lo que está pidiendo específicamente es que se prohíba la presencia de los trapitos en los eventos culturales masivos”, afirmó Cardozo en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Según el proyecto, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el municipio establecerían un perímetro donde se prohibiría la actividad de trapitos "al menos un par de horas antes del evento, durante el evento, y durante la conclusión".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tengo en cuenta buenas experiencias llevadas a cabo últimamente en donde se delimitaron zonas y perímetros en donde no hubo trapitos en eventos masivos, es que decidimos presentar esta iniciativa para que, en los eventos masivos, en los eventos culturales, en todo lo que se viene ahora como Festival Bandera, como Fiesta de las Colectividades, no haya directamente trapitos en una zona que delimiten entre el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el municipio”, agregó.

Y cerró: “Ya no se pide una organización, ya no se pide una forma de ordenarlos, sino que se delimite un perímetro y que en ese perímetro ya al menos un par de horas antes del evento, durante el evento, y durante la conclusión, no haya trapitos”.

Informe de Verónica Maslup