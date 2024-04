Sindicato de Trapitos: "Rosario se tiene que preocupar más por el narcotráfico"

Matías Valdez, vocero del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de la República Argentina, habló acerca de la idea de constituir una sede gremial en Rosario y dijo que en la ciudad deben preocuparse más por el narcotráfico que por los cuidacoches.

“La ciudad de Rosario tiene preocupaciones más grandes, deben preocuparse más por el narcotráfico que por los trapitos. No queremos convalidar la mafia ni nada. Queremos darles representación a los trabajadores, que tengan derechos, y queremos sacar a los mafiosos disfrazados de trabajadores”, afirmó Valdez en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Rosario se eligió como sede de la asamblea para constituir el sindicato en la provincia de Santa Fe. Hay limpiabotas, artistas callejeros…ahora la polémica son los trapitos. ¿Hace cuántos años discutimos esto? No es de ayer ni surge porque hay un sindicato. Hay que buscar una solución ejemplar”, aseguró.

Valdez dijo que por ahora trabajan con un “aporte voluntario”, porque no tienen personería jurídica. “En Uruguay hay un asistente de estacionamiento, como lo habrá en Santa Fe. No se permite que el cuidacoches pida pago, recibe un porcentaje del estacionamiento medido. Esa me parece que es una idea piola”, señaló.

La postura de la Municipalidad

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, habló con Verónica Maslup en Primera Plana, por Cadena 3 Rosario, y marcó: “Vamos a pedir expresamente a los Ministerios de Trabajo de provincia y Nación, y ya avisamos también a Seguridad. Pedimos formalmente el no reconocimiento del este autodenominado Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de la República Argentina”.

“Lo consideramos ilícito porque son actividades no admitidas en el espacio público. Solo las autoridades pueden dar permisos. Habrá tareas de control para que no se dé ninguna asamblea”, concluyó.

