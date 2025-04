Bullrich pone en marcha Ley Antimafias en Rosario: habrá foto con un candidato

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, visitará Rosario este jueves y anunciará la aplicación de la Ley Antimafias en la ciudad. En paralelo, mostrará su apoyo al candidato libertario Juan Pedro Aleart y esta vez no habrá foto con el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Vamos a hablar con las fuerzas federales de la aplicación de la Ley Antimafias. Estamos en un punto muy importante en Rosario, logramos bajar la violencia de forma contundente. Para lograr un avance más significativo en las células dormidas, quien tienen alguna participación en las bandas, votamos la ley para erradicar las bandas completas. El objetivo es poner en marcha esta ley en Rosario, con una zona de investigación en especial. Es para no hablar más de que agarramos una parte de Los Monos, los Alvarado, los Funes”, precisó Bullrich en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Es un paso muy importante para lugares donde se asentó el crimen organizado. Estamos muy bien hoy, con el mejor marzo de la historia desde que se asentaron los homicidios en Rosario, pero no queremos quedarnos con esto. Es en Rosario donde tenemos posibilidades de lograr más contundencia, porque tenemos una tarea y una relación muy buena con la Justicia Federal como con el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia. Rosario es un lugar ideal para poner en marcha la ley”, amplió.

Bullrich, además, descartó un encuentro con Pullaro y anticipó una foto con Aleart. “No me voy a encontrar con Pullaro, pero quiero decir que el ‘Plan Bandera’ no entra en discusión de ningún tipo, independientemente de cualquier cambio en la Constitución. No ponemos en debate ese plan porque es la seguridad y la tranquilidad de los rosarinos, que tan mal la pasaron en este tiempo. Voy a reunirme con Juan Pedro Aleart y ver a otros dirigentes también. Pero siempre creo que la mejor campaña es la mejor gestión”, indicó.

Por otro lado, exigió la destitución del juez federal Marcelo Bailaque, involucrado en el escándalo de corrupción del ex titular de AFIP, Carlos Vaudagna. “Los miembros de las fuerzas no pueden llevarle un narcotraficante a un juez que está por la plata y no por la ley. Es fundamental que el Consejo de la Magistratura tome una decisión urgente. No tengo la menor duda de que debe ser suspendido. En 2016, 2017 y 2018 sufríamos esta situación permanentemente. Lo discutí con él, no nos daban allanamientos. La Argentina debe limpiarse, los jueces que se pasaron de bando se deben ir. No se puede dilatar más esto”, sentenció.

Finalmente, habló de los problemas en las tribunas de los estadios de fútbol y refirió: “La vuelta del público visitante no es nacional, los distritos que habilitan los estadios definen. Los clubes grandes no quieren público visitante porque sus finanzas se basan en la cantidad de gente que va a los estadios. El público visitante es importante para el fútbol, pero genera una pérdida de ingresos, porque hay familias que dejan de ir. Hay un tema económico y uno de percepción”.