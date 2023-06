Ataque incendiario contra una agencia de lotería de Pichincha

Una agencia de lotería ubicada en Jujuy al 2300 sufrió este jueves por la madrugada un ataque incendiario.

El fuego afectó a gran parte de la persiana del local situado en pleno barrio Pichincha, uno de los espacios de mayor desarrollo gastronómico de la ciudad.

De acuerdo a los testimonios que recabó el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, el ataque se habría producido cerca de las 6.

Aún no hay precisiones acerca del móvil de la agresión. Investigan lo sucedido.

“No hubo amenazas ni nada. El negocio está hace mil años, no tenemos problemas con nadie. No sabemos de dónde puede venir. Los vecinos escucharon que estaba prendido fuego y cuando llegaron los Bomberos ya estaba apagado”, contó un empleado del lugar.