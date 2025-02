Aceiteros en conflicto con Vicentin: "Si no pagan vamos a un paro nacional"

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) anunció un posible paro nacional en toda la industria si la cerealera Vicentin no abona los salarios correspondientes al mes de febrero, que deben ser cobrados en los primeros días de marzo. Esta situación se genera en un contexto de incertidumbre respecto a la empresa, que enfrenta un concurso preventivo de acreedores y cuya resolución judicial se encuentra pendiente.

Daniel Succi, secretario general del SOEA, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y expresó: "Vicentin nos llamó a una reunión el día lunes y, muy suelto de brazos, dijo que si no había fasones, que terminan el 28, no había plata para pagar los salarios de febrero". Succi recordó que hace 20 días se firmó un convenio en el Ministerio del Trabajo que establecía un pago del 20 por ciento remunerativo y un 80 por ciento no remunerativo para mejorar la situación financiera de la empresa. Sin embargo, Vicentin ahora informa que no tiene los fondos necesarios para cumplir con los pagos.

Succi también aclaró que la empresa está operando: "La empresa está trabajando con semillas. No es que no está trabajando, se han ocupado de que no trabaje la empresa". Enfatizó que el gremio siempre busca salvaguardar los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores, indicando que "el día que le falte un peso en el salario de los trabajadores, vamos a tomar las medidas de fuerza".

Además, destacó que la situación de Vicentin es preocupante: "Los 1.500 millones de dólares que le dieron nunca los pusieron donde tenían que poner". Según el gremio, la falta de transparencia en el manejo de los fondos es un factor clave en la crisis actual, y los trabajadores son los más afectados por esta situación.

Justicia. La Corte Suprema de Santa Fe anuló la homologación del acuerdo de Vicentin Con esta decisión, el caso será remitido nuevamente a Reconquista para que el juez que corresponda emita un nuevo pronunciamiento, siguiendo las directrices establecidas por el máximo tribunal.

El gremio de aceiteros, aunque no forma parte de la Federación Aceitera, planea actuar en conjunto con otros sindicatos que enfrentan problemas similares en la provincia de Santa Fe y en todo el país. "Si no se paga, vamos a un paro nacional", concluyó Succi.