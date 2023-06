Racing de Córdoba perdió con Brown (A) en el debut de Pozo: lleva 10 sin ganar

Racing de Córdoba cayó este lunes ante Brown de Adrogué en el estadio Miguel Sancho, por la Fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional.

"La Academia", que tuvo el debut de Diego Pozo como entrenador tras la salida de "Chiquito" Bossio, no gana desde el pasado 2 de abril, cuando superó al colista, Chaco For Ever.

Patricio Vidal abrió el marcador para la visita, pero lo empató Gianfranco Ferrero, desatando la alegría de los hinchas académicos, que asistieron en un muy buen número al estadio pese a la gélida noche.

Sin embargo, sobre el cierre del partido Rafael Sangiovanni puso el resultado final con un soberbio remate de afuera del área.

El equipo cordobés suma 18 puntos y ocupa el puesto 15 en su zona.

