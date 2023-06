Racing de Córdoba cayó ante Quilmes y Bossio dejó de ser el técnico

FOTO: Emanuel Giménez, capitán de una "Academia" que no levanta (Foto: Prensa Racing)

Racing de Córdoba cayó ante Quilmes en el cierre de la Fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional, acumula 9 encuentros sin conocer la victoria y se quedó sin entrenador.

En "El Cervecero", el mediocampista Martín Río fue el encargado de anotar el único tanto del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo.

En un partido disputado que contó con el arbitraje de Carlos Córdoba, salió expulsado en "La Academia" Santiago Rinaudo a los 34 del primer tiempo. Por el lado de Quilmes, Gabriel Díaz también vio la roja a los 64 del complemento.

El equipo de "Chiquito" Bossio mostró su mejor versión pero no logró convertir y acumula 9 partidos sin conseguir los tres puntos. La última victoria albiceleste fue el pasado 2 de abril, ante Chaco For Ever, el colista de la tabla.

El resultado ponía en duda la continuidad del técnico, que logró el ascenso con el equipo de Nueva Italia en el año 2022. Tras el partido, señaló que puso "su renuncia a disposición", algo que fue aceptado por la dirigencia pasada la medianoche.

