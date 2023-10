Contienen los incendios en Punilla, sólo hay un foco activo en Tulumba

Durante la madrugada fueron contenidos los incendios en la zona sur de Punilla, en la provincia de Córdoba y por ahora el único foco activo está en La Tomita, jurisdicción de Tulumba.

Lo indicó a Cadena 3 el secretario de Gestión de Riesgo Climático de la Provincia, Claudio Vignetta. “En Cabalango (el perímetro es inestable), Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y alrededores se logró contener el fuego. Lo más crítico, la zona de Las 400 viviendas”, mencionó.

“A las 4 cayeron algunas gotas. Estuvimos trabajando hasta las 6 en El Fantasio que tenía actividad. Está todo controlado, con perímetro inestable”, agregó.

“Ahora no se ve ningún foco activo en la zona de Punilla. Hay que esperar las primeras horas y el sobrevuelo de los aviones”, apuntó.

En diálogo con Cadena 3 la intendenta de Cabalango Carla Bruno dijo que "es un horror, una tragedia un dolor en el alma" cómo quedó todo. "Es muy triste, el desastre ambiental, el dolor en la gente. En un lugar tan bello, todo negro y quemado es algo desastroso, muchísima pérdida de fauna”, agregó.

“Tenemos mucha bronca, mucha impotencia”, apuntó.

“El único incendio activo es en La Tomita, Tulumba. Donde el viento sur tenía mucha actividad. Había ráfagas de 90 km/h. Eso complicó la labor, la cabeza del incendio en el Paraje Santa Cruz afectó a dos de las 10 viviendas del lugar. Hubo personas evacuadas. Sigue activo en la zona de montaña”, completó.

En tanto, precisó que los focos en San Clemente y Potrero de Garay están en guardia de cenizas. “A las 4 hubo algo de humedad, la lluvia enfrió el perímetro”, acotó.

En tanto, Sebastián Peralta, intendente de Tulumba, dijo a Cadena 3 que la situación es muy compleja porque cuentan con una de las últimas reservas de bosque nativo, con un monte muy espeso. "Tenemos la suerte de contar con un cuartel de ETAC y tenemos reacción inmediata y conjuntamente con la provincia se puede hacer un trabajo concreto y efectivo", valoró.

El conmovedor testimonio de un bombero tras salvar una casa en Cabalango

Javier, jefe de Bomberos de Los Cóndores, se movilizó junto con su equipo a Cabalango para trabajar contra el fuego, donde había riesgo de interfase.

Allí salvaron que el incendio devore un complejo de cabañas, y se emocionó al contar que el dueño del lugar los acogió y hasta lo dejó dormir en su cama.

"El dueño me dejó dormir en su cama. A mí me daba vergüenza y le decía que dormía en el sillón, y él me dijo: "Es mi casa porque ustedes estuvieron acá anoche, si no no la tendría".

En ese marco, dijo que trabajan desde el lunes y recién anoche pudieron dormir un rato. Ahora, otra vez están listos para una nueva jornada ardua contra el fuego.

Informes de Abelardo Fonseca, Eric Italia, Alejandro Bustos, Gonzalo Carrasquera, Fernando Barrionuevo, Juan Pablo Viola y Jorge Mercado.