Plantean crear un fuero ambiental en la justicia santafesina

Matías De Bueno, Presidente del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados dialogó con Primera Plana de Cadena 3 Rosario y contó la propuesta de crear un Fuero Ambiental en la Justicia de Santa Fe.

La propuesta del Colegio de Abogados, junto a otras instituciones, es crear un Fuero Ambiental especializado.

Entre las motivaciones una tiene que ver “con la especificidad, la complejidad y los principios especiales que tiene el Derecho Ambiental y la realidad es que al día de hoy ninguno de los tres poderes del Estado ha podido dar una solución concreta a garantizar un derecho que hace 30 años que está en nuestra constitución nacional, que es un Derecho a un Ambiente Sano”, dijo De Bueno.

“Cuando se legisla por un lado y es el ejecutivo es quien tiene que implementar las normas y esas normas no se implementan y no se cumplen por parte de los privados los que tienen que corregir es el poder judicial y en la provincia de Santa Fe cualquier proceso ambiental va a la justicia ordinaria, que no tiene especialidad en cuanto a su fuero, entonces los jueces que la toman se encuentran con una cantidad de procesos con una complejidad enorme”, se explayó.

Para De Bueno, “hace tiempo que no se ha podido dar respuesta a los problemas de las cavas, los basureros a cielo abierto, a los problemas de los incendios, a la problemática de la calidad del aire, el agua contaminada, las fumigaciones en cuanto a los agroquímicos”.

Para que exista, solo es necesario que “la legislatura provincial pueda votar un proyecto para la creación de este fuero que no solo atañe a tribunales y jueces, sino que también incluya a fiscales, entre otras cuestiones para que cuando haya una causa ambiental recaiga directamente en especialistas en la materia”, sostiene De Bueno.

“Se necesitan ingenieros, médicos y diversos profesionales de distintas temáticas y hoy es m uy difícil contar con esto en la justicia de Santa Fe”, dijo.

Otra de las motivaciones apunta a acortar los tiempos de gestion en estas causas en las cuales “cada vez los procesos se demoran más y también permitir que los jueces tengan otra mirada para fallar”.