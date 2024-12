"Yuyito" posteó una foto con Milei y busca despejar versiones de separación

La conductora de televisión Amalia "Yuyito" González sorprendió este martes con un posteo navideño en las redes junto a Javier Milei, a cuatro meses de iniciar su relación y en medio de rumores de una crisis entre ambos.

Faltando horas para la Nochebuena, publicó una foto donde se la puede ver abrazada a Milei, con la frase: "La primera Navidad juntos. Te amo", además de emojis de corazones arrobando al mandatario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Días atrás en su programa "Empezar el día", González había expresado: "No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/