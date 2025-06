Weretilneck exige al Gobierno nacional mejorar el estado de rutas en Río Negro

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, realizó este sábado fuertes declaraciones contra el Gobierno nacional debido al estado crítico de las rutas nacionales que cruzan la provincia. Según él, el abandono de estas vías no representa simplemente una demora, sino un "destrato sistemático" que la gestión de Javier Milei debe abordar con urgencia.

Weretilneck se refirió a las rutas 22, 23, 40 y 151, que son corredores estratégicos para el transporte de producción y el turismo en la región. Afirmó que más de 15 años transcurrieron sin obras significativas y denunció que, mientras los gobiernos cambian, las promesas permanecen en el olvido: "Las rutas están intransitables, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y afectando el ingreso de turistas".

Reclamo por el uso de recursos

En sus declaraciones, el gobernador también subrayó que en 2024, el Estado nacional recaudó más de 2 billones de pesos por el impuesto a los combustibles, los cuales, por ley, deben destinarse a la mejora de la infraestructura vial. Weretilneck inquirió: "¿Dónde está ese dinero? ¿En qué provincias se están invirtiendo esos fondos? Porque en Río Negro, no".

El gobernador explicó por qué la provincia no puede asumir la responsabilidad de estas reparaciones. "Nos preguntan por qué no arreglamos nosotros. La respuesta es simple: porque no nos dejan. Las rutas nacionales son competencia del Gobierno nacional y no podemos intervenir sin los recursos o los acuerdos necesarios".

Defensa de los rionegrinos

Weretilneck fue contundente al afirmar que Río Negro no utilizará sus propios fondos para solucionar la falta de acción del gobierno nacional. "Esto no es una disputa ideológica, sino un reclamo legítimo por lo que necesitamos. Los rionegrinos merecen transitar por carreteras seguras. Esta es una lucha justa que defendemos por el bienestar de nuestra gente", concluyó.

Finalmente, el gobernador destacó: "No pedimos ayuda. Exigimos responsabilidad". Este llamado pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la correcta asignación de los fondos nacionales destinados a la infraestructura vial, en un contexto donde la seguridad y el desarrollo regional deberían ser prioritarios.