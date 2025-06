Vecina de Cristina Kirchner denuncia el caos diario por su arresto domiciliario

Sonia Ester reside a solo una cuadra del edificio donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena de seis años por el caso Vialidad y expresa su descontento por la constante presencia de seguidores kirchneristas. En diálogo con Radio Rivadavia, la mujer manifestó: "Es vivir en un caos. No poder dormir por los cantos, los gritos, no poder pasar para hacer mandados". Además, añadió: "Los que no tenemos libertad somos nosotros, los vecinos".

Sonia también se quejó por la situación de suciedad que caracteriza la zona del departamento situado en San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución. Señaló que hay un fuerte olor a parrilla y orines en las calles. La vecina insistió en que la ex mandataria debería cumplir su condena en una cárcel común. "No hay respeto a la sociedad porque la que es ladrona es Cristina. La que tiene que estar presa es ella", argumentó.

Criticó además la toma de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada cerca de su vivienda, y resaltó que el barrio está rodeado de criminales en libertad mientras que los residentes se sienten como prisioneros. "No es un lugar para que tenga una prisión domiciliaria. No tendría que tener ningún privilegio porque se demostró con muchísimas pruebas que la señora es una corrupta que nos robó a todos", expresó Sonia.

En la misma línea, subrayó: "No puede ir presa con todas las comodidades. Si va presa ahí vamos a tener militantes gritando, escribiendo en las paredes. El barrio es un desastre". La indignación de la vecina se intensificó al afirmar que podría haber carteles y banderas colgadas por los partidarios de la ex presidenta, alterando aún más la convivencia. "No hay derecho a que vivamos en paz", agregó Sonia, quien enfatizó que, a pesar de la situación, Cristina Kirchner se mantiene en una posición cómoda, mientras la gente del barrio sufre el frío y la lluvia.

Sonia concluyó: "Estoy indignadísima, estoy enojada. La justicia tiene que hacer más. Si tiene que estar presa, que lo esté como cualquier delincuente, perdió todo derecho".