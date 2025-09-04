En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Una mayoría de peronistas y algunos de la UCR respaldaron la reforma de los DNU

El proyecto, que ahora será girado a Diputados, fue respaldado por 56 diputados a favor, ocho en contra y dos abstenciones.

04/09/2025 | 21:10Redacción Cadena 3

FOTO: La Cámara alta le asestó otro duro revés al Gobierno (archivo).

Legisladores peronistas, provinciales y algunos radicales y del PRO reunieron este jueves una amplia mayoría en el Senado para reformar la ley de regulación de los DNU.

El proyecto, que ahora será girado a Diputados, fue respaldado por 56 diputados a favor, ocho en contra y dos abstenciones de los senadores misioneros del Frente de la Concordia Social.

Los legisladores del radicalismo de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Juri; de Chaco, Víctor Zimermann, y de Santa Fe, Carolina Losada, estuvieron ausentes en la votación.

Se trata de los senadores de provincias que tienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Tampoco estuvo presente el legislador del PRO de Córdoba, Luis Juez, cercano al Gobierno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los senadores que votaron en contra fueron los seis de LLA: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Ivana Arrascaeta, Bruno Lucero y Vilma Bedia, Francisco Paoltroni (Trabajo, Libertad y Progreso) y del PRO, Carmen Álvarez Rivero.

La iniciativa fue respaldada por 33 legisladores del peronismo, 9 de la UCR, 5 del PRO, 2 de Unidad Federal, 2 de Por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

Lectura rápida

¿Qué se aprobó en el Senado? Se aprobó una reforma a la ley de regulación de los DNU.

¿Quiénes apoyaron el proyecto? Fue respaldado por 56 diputados, incluidos legisladores del peronismo, UCR y PRO.

¿Cuándo se realizará la votación en Diputados? El proyecto será girado a Diputados para su consideración, sin fecha específica mencionada.

¿Dónde se llevó a cabo la votación? La votación se realizó en el Senado argentino.

¿Por qué se ausentaron algunos legisladores? Algunos estaban ausentes por acuerdos electorales con La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho