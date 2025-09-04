Una mayoría de peronistas y algunos de la UCR respaldaron la reforma de los DNU

Legisladores peronistas, provinciales y algunos radicales y del PRO reunieron este jueves una amplia mayoría en el Senado para reformar la ley de regulación de los DNU.

El proyecto, que ahora será girado a Diputados, fue respaldado por 56 diputados a favor, ocho en contra y dos abstenciones de los senadores misioneros del Frente de la Concordia Social.

Los legisladores del radicalismo de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Juri; de Chaco, Víctor Zimermann, y de Santa Fe, Carolina Losada, estuvieron ausentes en la votación.

Se trata de los senadores de provincias que tienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Tampoco estuvo presente el legislador del PRO de Córdoba, Luis Juez, cercano al Gobierno.

Los senadores que votaron en contra fueron los seis de LLA: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Ivana Arrascaeta, Bruno Lucero y Vilma Bedia, Francisco Paoltroni (Trabajo, Libertad y Progreso) y del PRO, Carmen Álvarez Rivero.

La iniciativa fue respaldada por 33 legisladores del peronismo, 9 de la UCR, 5 del PRO, 2 de Unidad Federal, 2 de Por Santa Cruz, 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).