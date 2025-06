Se organizan marchas para acompañar a Cristina Kirchner tras fallo judicial este miércoles

Organizaciones políticas, sindicales y sociales definieron brindar su apoyo a la ex presidenta Cristina Kirchner el próximo miércoles en Comodoro Py, con el objetivo de garantizar que la ex mandataria regrese a su hogar tras cumplir con la manda judicial establecida para el 18 de junio. La consigna de las agrupaciones se centra en que "nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa", en relación a la solicitud de la ex jefe de Estado para que se le permita cumplir prisión domiciliaria, tras el fallo de la Corte Suprema en el caso de la causa Vialidad.

La senadora provincial de Unión por la Patria (UxP), Teresa García, adelantó que el Partido Justicialista (PJ) se encuentra coordinando con diversas provincias, sindicatos y movimientos sociales una marcha calificada como "histórica" para respaldar a la ex presidenta. Con el apoyo de intendentes y gobernadores del peronismo, el PJ busca que la movilización consiga réplicas en distintos puntos del país, bajo el lema "Argentina con Cristina".

Los preparativos para la movilización del miércoles se delinearon el día anterior en el Consejo Nacional del PJ, en un contexto de creciente movilización social ante la inminente detención de la ex mandataria. En esa reunión, estuvieron presentes figuras destacadas como el titular del Frente Renovador (FR) Sergio Massa, el dirigente de Patria Grande Juan Grabois y el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, donde se coordinaron diferentes iniciativas de protesta en todo el país que se realizarán hasta el encarcelamiento de la ex presidenta.

La marcha hacia Comodoro Py se produce en medio de un ambiente en el que militantes, sindicatos y movimientos sociales multiplican sus acciones de apoyo a la ex mandataria, luego del fallo unánime de la Corte Suprema que confirmó su condena en la causa Vialidad. La sentencia implica 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, lo que para el kirchnerismo se traduce en una "proscripción", denunciando una persecución política y judicial por parte del llamado "partido judicial".

Además, la defensa de la ex presidenta solicitó su prisión domiciliaria inmediatamente después de la decisión del tribunal supremo y ya adelantó que se apelará la sentencia a instancias internacionales.

La resolución de la Corte repercute con fuerza en el panorama político, particularmente a menos de dos meses de las elecciones legislativas programadas para el 7 de septiembre. Este escenario retará al peronismo a redefinir sus liderazgos y estrategias sin su figura más relevante. Por otro lado, el oficialismo libertario mantiene una postura cautelosa, desmintiendo que pueda existir una imagen "humillante" de la ex presidenta en el momento de su detención, aunque no se descarta que busquen aprovechar la sentencia de la Corte como un cierre simbólico del ciclo kirchnerista.