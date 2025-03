Santa Fe: con la elección asomando, una campaña que no termina de arrancar

Por Ramiro Porchietti

Santa Fe encara la recta final de cara a la primera prueba electoral del año. El próximo 13 de abril se elegirán los nombres que reformarán la Constitución provincial, además de llevarse adelante las PASO en categorías como concejales y la renovación de cargos ejecutivos en algunas ciudades y comunas. ¿Hay clima electoral? ¿Sabe la gente qué se votará? Son preguntas que surgen fuera y dentro de la política.

A nivel nacional, los ojos estarán puestos en lo que será la primera medida en las urnas para distintos actores de peso en la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro, que encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe en la categoría de convencionales constituyentes, tendrá una suerte de plebiscito hacia su gestión con poco más de un año en el cargo. Así encaró la campaña hasta ahora, con ritmo frenético de anuncios, y apuntalándose en los vértices fundamentales de la misma: seguridad, obra pública y producción.

En tanto, La Libertad Avanza, estreno de sello mediante, encara la disputa con dos objetivos concretos: intentar evitar una mayoría casi automática de Unidos y a su vez, con Juan Pedro Aleart compitiendo en Rosario, posicionarse de cara a las elecciones ejecutivas en 2027. Con el propio experiodista la campaña levantó la temperatura en las últimas horas, con acusaciones cruzadas con la Municipalidad de Rosario. El peronismo, fragmentado tras el cisma sufrido a fin de año, tiene otras discusiones por resolver aún: las urnas determinarán cómo se posiciona Juan Monteverde, que encabeza en la doble candidatura -tanto a concejales en Rosario como en convencionales-, y otros referentes que eligieron ir por afuera, como Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman.

Una campaña que no levanta para la gente

En el mientras tanto: ¿qué percibe el votante que deberá ingresar al cuarto oscuro el domingo 13 de abril? “No vemos mucho interés de la gente. Las elecciones legislativas son siempre menos atractivas que las ejecutivas porque la gente siente y sabe que hay menos en juego que cuando se elige intendente y gobernador”, sostiene Lourdes Lodi, directora del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario.

En esa tónica, el consultor político Martín Ostolaza, director de Innova Opinión Pública, avizora algo que en los manuales se conoce como “campaña relámpago”. “El gobernador, que es el actor principal de esta campaña, está encuadrado ahí”, manifiesta. En síntesis: lo que se viene, posiblemente, es una intensidad mucho mayor. “Entramos en una etapa de quiebre por estos días”, agrega Ostolaza, que diferencia al propio Pullaro de lo que intentan contrincantes como Monteverde, Lewandowski o el libertario Nicolás Mayoraz, que intenta -y debe- crecer en conocimiento.

No obstante ello, más allá de lo que haga la política, ¿impacta en el votante, sobre todo en el aspecto reformista? “Aparece como un tema de la agenda mediática y política, pero no de la agenda ciudadana. Creo que no se dimensiona la importancia de la reforma y de los cambios que generará a nivel social”, suma Lodi.

La ausencia pedagógica en la elección

Si bien desde el gobierno provincial aseguran que en los próximos días se darán mayores detalles a través de una campaña que apunte a explicar qué y cómo se reformará la Constitución, al momento ese terreno parece no haber terminado de abordarse. “No hay, al menos hasta hoy, una campaña pública que explique a los ciudadanos qué está en juego y cuáles pueden ser los caminos que toma el nuevo texto constitucional”, ahonda la politóloga, que remarca el abordaje que se le ha dado desde otros espacios de la sociedad civil.

¿Puede esta ausencia de interés más la no explicación de la Reforma impactar en la cantidad de votantes que ingresen al cuarto oscuro el 13 de abril? “No va a distar mucho de lo que viene sucediendo elección tras elección”, augura Ostolaza, insistiendo en lo que sucederá en lo que resta: “Cuando el gobernador apriete el acelerador seguramente va a generar algo en sus adversarios y la campaña tomará otra temperatura”.

La muestra cabal sobre la lejanía de una parte de la sociedad la dio el Secretario Electoral de Santa Fe, Pablo Ayala, que confirmó en Cadena 3 Rosario que hasta el lunes menos de un tercio de los convocados como autoridades de mesa habían aceptado el convite, pese a los 70 mil pesos ofrecidos como pago. “En el Observatorio Electoral vemos que hay una camada joven que se acerca voluntariamente a ser autoridad de mesa porque le interesa participar y porque también es un incentivo el pago”, añade Lodi.

El tono de lo que viene

En la recta final, los mensajes y disputas suelen ir subiendo el tono. La prueba de ello fue el cruce por estas horas entre el Secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, que acusó de “falso empresario” a un candidato de Funes de La Libertad Avanza, Emiliano Ceragioli, que compartió un video con Aleart quejándose por las tasas y regulaciones en la ciudad.

“Hay elementos de violencia, descrédito y pase de facturas en la campaña”, advierte Lodi, que recalca que ante el calendario electoral que distancia los comicios en Santa Fe de lo que ocurrirá a nivel nacional, “permite poner el foco en abril y junio en los actores de la ciudad”. “Algunos mostrarán gestión, otros figuras mediáticas, otros propuestas, otros sellos con peso histórico nacional y otros definitivamente jugarán desde la crítica y las chicanas”, añade.

En tanto, Ostolaza ve que Pullaro es y será en los días que restan “el eje diferenciador entre sus opositores”, aunque hay disputas internas como las de Monteverde y Lewandowski que no tiene aún un futuro certero sobre quién se impondrá. “Sí entre Mayoraz y Amalia Granata pareciera que hay una lucha acérrima por ver quién le pega más fuerte al gobernador”, grafica. En Rosario, el carril libertario hace lo propio con Javkin, que inclusive tuvo cruces directos en redes sociales con Maximiliano Bagilet, que algunos interpretan como deliberado.