Quintela criticó a Milei: "El ajuste no lo paga la casta, si no el pueblo"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó la administración de la Presidencia de Javier Milei al sostener que el ajuste que propuso "no lo está pagando la casta, si no el pueblo y las familias argentinas" ante "una realidad cruel y deshumanizante".

El mandatario peronista realizó estas declaraciones al inaugurar el 139 período de sesiones ordinarios de la Legislatura, donde sostuvo que en La Rioja se trabajan "para un estado provincial fuerte y pacífico" que define "a partir de la planificación su curso de acción".

El mandatario riojano estuvo junto a Amado Boudou y consideró que el presidente Javier Milei "tiene atributos de xenofobia, racismo, machismo y homofobia".

En su crítica a la gestión del libertario Milei, sostuvo que "no solo no disminuyó la pobreza, sino que se profundizó a niveles insostenible, porque hoy el ajuste no lo está pagando la casta, no nosotros, si no el pueblo y las familias argentinas".

"La realidad política atenta contra todas las estructuras del desarrollo social y económico de la Argentina", señaló el mandatario reelecto y apuntó que hay "una realidad cruel y deshumanizante que estamos viviendo por decisiones políticas que atacan los derechos" de los ciudadanos.

Y, remarcó que "en poco menos de 80 días generó los índices de inflación, pobreza e indigencia más altos que el pueblo argentino tenga memoria alguna".

En ese sentido, sostuvo que la administración de Milei desde diciembre "desreguló las obras sociales, incrementó las cuotas de los colegios privados, las tarifas del transporte público en un 400% y todavía van por más, la de los servicios eléctricos, de gas" pero eso "el presidente no lo contó en la asamblea de ayer" cuando abrió las sesiones parlamentarias del Congreso Nacional.

"No estoy para nada de acuerdo con eso de correr al Estado y dejar la vida de los argentinos en manos del mercado", añadió.

De todas formas, aclaró: "Nosotros no estamos en contra del mercado, pero el mercado no puede regir la vida de los argentinos".

En otro tramo de su discurso, destacó que impulsa una reforma de la constitución provincial y recordó que desde la Gobernación "nos presentamos ante la justicia para reclamar los fondos que le corresponden a los riojanos que durante seis meses consecutivos no fueron enviados a nuestra provincia".

Quintela también resaltó como un logro haber "impulsado los bonos de cancelación de dedua Bocade", que le generaron múltiples críticas desde la Nación.

Del acto que se realizaba esta noche en el Paseo Cultural Castro Barros, en la capital riojana, participaban legisladores y dirigentes kirchneristas el expresidente Amado Boudou, el diputado nacional Eduardo Valdés, autoridades locales, la actriz Carolina Papaleo y el periodista Diego Brancatelli, entre otros.

"Siempre vamos a estar ampliando derechos, defendiendo la Patria", dijo el gobernador al repudiar "la mentira, la calumnia y la injuria" que se puede generar en torno a su gestión y remarcó que ante ello a él lo "encontrarán trabajando".

Y, sostuvo que "es imprescindible la presencia del estado para garantizar los derechos a los ciudadanos" y pidió "separar la política partidaria que se centra muchas veces en la lucha por el poder" de la política de vida "como misión social" que "busca cambios profundos y sostenibles en el tiempo".