El legislador considera que Montoneros no actuó en soledad. "No creo que el general los hubiera acompañado tranquilamente. Hay alguna pieza floja en esa historia", sostuvo.

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal puso en duda que Montoneros haya actuado en soledad durante el secuestro del teniente general Pedro Aramburu en su departamento de Buenos Aires, el 29 de mayo de 1970.

En el marco de la entrevista realizada para el documental por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, Miguel Ángel Pichetto planteó sus sospechas a Cadena 3.

"Me parece extraño que Aramburu pudiera acompañar a jóvenes disfrazados de militares sin que hubiera visto en la visita a su departamento en calle Montevideo la figura de algún militar de graduación que él conociera", sostuvo el legislador.

"No me cierra –agregó–. No creo que el general los hubiera acompañado tranquilamente. Hay alguna pieza floja en esa historia".

Siempre Juntos Pichetto sospecha que un militar de alto rango participó del secuestro de Aramburu Video

"No tengo pruebas, pero sí dudas. Me parece muy significativo que el teniente general no conociera a quienes lo fueron a buscar al departamento de calle Montevideo, de donde salió caminando", sostuvo Pichetto.

El asesinato de Aramburu, ex presidente de facto de Argentina, fue perpetrado el 1 de junio de 1970 por la organización guerrillera Montoneros, en una estancia de Timote, provincia de Buenos Aires. Eran tiempos del gobierno de facto liderado por Juan Carlos Onganía.

Pichetto concluyó diciendo que "aparentemente Aramburu en esa etapa estaba trabajando para la vuelta de la democracia y para que el proceso de Onganía se acortara. Entendía el error histórico de la no participación del peronismo. Algunos dicen que se había abierto un diálogo con Perón para adelantar el proceso democrático".

