Para Grabois, Llaryora será el próximo presidente de Argentina

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, elogió al gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora. Además se mostró con grandes expectativas de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto y aseguró tener "bastantes raíces cordobesas".

Sus declaraciones se dan en el marco de la visita del precandidato a la provincia mediterránea, donde realiza una intensa campaña y compartió este viernes actividades con el cura Mariano Oberlin, que tiene a su cargo la Parroquia Crucifixión del Señor de Barrio Müller de la capital provincial.

En diálogo con Cadena 3, Grabois se refirió a los dichos de Martín Llaryora luego de que Daniel Passerini resultara electo como intendente de la ciudad de Córdoba. En su alocución, el gobernador electo criticó en duros términos la distribución de subsidios y el centralismo porteño, al hablar de "pituquitos de Recoleta".

"Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta. El interior tiene sus líderes para poder hacer un país federal, con trabajo, con justicia, con respeto institucional. Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien, cuando todos los recursos son del interior de la patria", expresó por entonces Llaryora.

"Empatizo con la calentura de Llaryora del otro día. Comparto plenamente que hay un problema serio con el centralismo porteño. De hecho, una de nuestras propuestas es cambiar la Capital Federal y el mejor lugar para reemplazarla es en el norte grande, por la cercanía con los países hermanos", expresó Grabois con Cadena 3.

Afirmó que el centralismo porteño no reconoce ni comprende que "vive subsidiado". Y amplió, sobre este punto: "Ahí está el verdadero planerismo. El gasto público verdadero no está en los más pobres, sino en subsidiarle a quienes tienen mucha guita en Capital Federal".

Explicó que la riqueza agropecuaria de provincias como Córdoba "no queda para el desarrollo de las barriadas, escuelas ni hospitales cordobeses, sino que termina subsidiando todos los beneficios que tiene la ciudad más planera del país y no precisamente por la gente del medio ni abajo, sino por la gente que está ahí arriba".

Por último, comentó que lo conoció en 2021 y le dijo que será presidente. "Hay temas en los que coincido con Martín Llaryora y otros no. Lo conocí hace dos años y yo le dije que él iba a ser presidente porque es un tipo muy inteligente, estudioso y apasionado en lo que hace".

"No puedo asegurar si podría ser muy buen presidente, pero que es un tipo capaz, no me cabe la menor duda", finalizó.

Críticas al FMI y Sergio Massa

Consultado por Cadena 3 sobre este punto, Grabois dijo que el acuerdo con el organismo "es malo" y aseguró que él lo hubiera hecho "muchísimo mejor".

"Es un mal acuerdo. Nos habían dicho que iban a llegar 10.000 millones para fortalecer las reservas y Washington no paga a los arrastrados", sostuvo.

Y amplió: "Piensan que saben negociar porque creen que tienen un amigo en el Departamento de Estado y negocian muy mal porque no sienten las necesidades del pueblo".

Advirtió que "no nos van a mandar la plata hasta después de las PASO y tenemos que pagar un vencimiento. Nosotros negociaríamos infinitamente mejor porque nuestros vínculos no son de connivencia".

Entrevista de Guillermo López.