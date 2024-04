Para el Gobierno, la opinión de Benegas Lynch "corre por su cuenta"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, tomó distancia de los dichos del diputado de La Libertad Avanza Alberto “Berti” Benegas Lynch en materia educativa, y respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al precisar que la educación es "un recurso fundamental" para el país.

"La Argentina sin conocimiento no tiene futuro, y por supuesto que lo que dice el diputado Benegas Lynch corres por su cuenta", sostuvo el funcionario nacional en la habitual conferencia de prensa, en la que aclaró que la postura del legislador "no tiene por qué coincidir con la opinión del Gobierno" dado que el gobierno de Javier Milei “no se mueven en manada”.

Asimismo, en sintonía con Pettovello, Adorni planteó que para la administración libertaria “la educación es un recurso fundamental”, y expuso: “Siempre hablé que la Argentina sin conocimiento no tiene futuro”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“De fondo, la batalla contra la pobreza, lo más importante de eso más allá de la dignidad, es tener la posibilidad de capacitar a los chicos. Lo único que garantiza un futuro es la educación”, subrayó el vocero.

En la misma línea, respaldó a la titular de Capital Humano, la primera en tomar distancia de las polémicas expresiones del diputado: “La mejor frase que escuché en los últimos tiempos es la frase de la ministra Pettovello que dice ‘hombres trabajando y niños estudiando’. Los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar a todos una Argentina el día de mañana”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las aclaraciones de la administración libertaria hacen referencia a los dichos de economista, hijo del reconocido Alberto Benegas Lynch, quien afirmó: “No creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”.

“Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”, completó, y se preguntó: “¿Como va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mi ni se me ocurre una cosa más invasiva”.

Horas más tarde, Pettovello aclaró: "El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la Educación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También recordó que "la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos".

"Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos", concluyó la ministra.