La irónica respuesta de Adorni a Yacobitti tras su invitación a pelear

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió con ironía a la insólita propuesta que le hizo el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, para protagonizar un enfrentamiento pugilístico. “Lo voy a evaluar”, planteó al respecto.

Luego de que un estudiante de TEA lo consultara sobre los dichos del referente universitario respecto a los recortes presupuestarios en las casas de estudio, Adorni respondió: "No sé en qué se está basando Yacobitti…fue el que me invitó a boxear, ¿no? Hizo trampa porque hace boxeo desde los 18 años".

“En realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, pero si practicas boxeo desde los 18… lo puedo invitar a jugar un Age of Empires, pero a boxear me parece… no quita que lo haga, no sé, lo voy a pensar, pero estamos en demasiada distancia”, propuso.

/Inicio Código Embebido/

"Lo voy a pensar"



Al ser consultado por el presupuesto universitario, Adorni respondió que analiza la "invitación a boxear" del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobiti: "Hace boxeo desde los 18. Tenemos que estar en igualdad de condiciones. Lo puedo invitar a jugar un Age". pic.twitter.com/44xq3BzNqp — Corta ?? (@somoscorta) April 5, 2024

/Fin Código Embebido/

En la misma línea, argumentó: “Por ahí soy un poco más alto y tengo una ventaja comparativa en relación a la altura, lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático. Si tiene 44 y vamos a suponer que desde los 18 practica alguna disciplina boxística, tenemos 26 años de ventaja versus un poco más de altura, me parece que estoy en desventaja”.

“Pero prometo que lo voy a analizar y por ahí quien te dice, me sume al desafío súper interesante que me planteó en este contexto de la Argentina que está buenísimo que perdamos tiempo en estas cosas”, ironizó el funcionario nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sus dichos hacen referencia a las expresiones del ex legislador radical, quien reconoció que se “agarraría a trompadas” dentro de un ring y “con guantes” con el vocero presidencial. En una entrevista para el programa que conduce Tomás Rebord le consultaron a Yacobitti si había algún personaje de la política con el que se enfrentaría a golpes, a lo que este respondió: “Fácil la respuesta, la ves todas las mañanas, Adorni tiene todas las fichas. Es un tipo que disfruta cuando echan a la gente, disfruta del ajuste, lo goza”.

De todas maneras, el radical aclaró que aceptaría la pelea “si es con guantes”.

Luego, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires invitó a través de su cuenta de X a realizar un debate en el programa de streaming de Tomas Rebord el por qué “la educación pública necesita inversión pública”.

/Inicio Código Embebido/

Pasemos de los jueguitos a tomarnos las cosas en serio. Porque la situación no da para bromas. Es dramática. Sería bueno sentarnos con @madorni en el programa de @tomasrebord y debatir por qué, más que ajuste, la educación pública necesita inversión pública. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) April 5, 2024

/Fin Código Embebido/

La controversia no quedó ahí, ya que el propio Milei echó más nafta al fuego con fuertes declaraciones contra Yacobitti, a través de la red social X.

"¿Alguien se imagina el escándalo que estaría haciendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte?", se preguntó el mandatario.

Asimismo, planteó: "De sólo ponerme a pensar en el caso del pautero tintura con síndrome de abstinencia no puedo parar de reír. VLLC...!!!".

/Inicio Código Embebido/

¿Alguien se imagina el escándalo que estaría haciendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte?

De sólo ponerme a pensar en el caso del pautero tintura con síndrome de abstinencia no puedo parar de reír.

VLLC...!!! https://t.co/Bl3b2FgUTJ — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2024

/Fin Código Embebido/

Ante la afrenta con agravios del presidente, Yacobitti no se quedó callado y le recordó a Milei que "muchos estudiantes de la UBA" lo habían votado, y que ahora "los está dejando sin futuro" con su política de desfinanciamiento universitario.

"Ya le redujo el 60% el presupuesto y si sigue así va a lograr que no haya segundo cuatrimestre. Si se entiende en otro sentido me disculpo y reafirmo lo que todos saben, que en la UBA lo único que se tiene en cuenta para dar clases o para recibirlas es el mérito académico", manifestó.