El Gobierno reconoció que modificará el piso de Ganancias del proyecto original

El Gobierno Nacional reconoció algunos aspectos del acuerdo con los gobernadores, entre ellos, la modificación del piso del Impuesto a las Ganancias. La preocupación de los mandatarios provinciales se encuentra principalmente en aquellos que representan a regiones con ciudadanos de mayores ingresos, como es el caso de la Patagonia.

La resistencia a la reforma de Ganancias no solo proviene de los gobernadores patagónicos, sino también de figuras como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, gobernadores de Santa Fe y Córdoba, respectivamente.

El rechazo radica en el piso propuesto por el Gobierno para el Impuesto a las Ganancias, que se situaría en 1.200.000 pesos. Dada la situación actual con los ajustes salariales por inflación, este monto implicaría que muchos trabajadores estarían alcanzados por este tributo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vocero presidencial, Manuel Adorni evitó revelar la cifra exacta del nuevo piso para Ganancias, pero sí reconoció que no será 1.200.000 pesos y que se está negociando con los gobernadores. Las cifras exactas aún no están definidas y las publicadas hasta ahora son inexactas debido al debate actual sobre los pisos y números de la ley.

"Cualquier número de piso de Ganancias que he leído en los diferentes portales y medios son inexactos, porque eso no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero todos los números que vi yo no condicen con la situación actual del debate. Esas informaciones son inexactas", expresó Adorni en la conferencia de prensa este viernes.

Existe preocupación acerca del impacto negativo que podría tener este impuesto sobre cualquier recuperación económica, si es que se aplica sin mejorar previamente los salarios. Todavía se desconocen detalles sobre si habrá un retroactivo al mes de enero para el cobro del impuesto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.