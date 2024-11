Optimista evaluación económica del presidente del Banco Central

“El país ha logrado anclar expectativas”.

“El gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el gobierno no controla”.

“Hoy tenemos superávit de cuenta corriente. No estamos teniendo ingresos relevantes de capitales porque las condiciones todavía no están dadas. (Pero) seguimos viendo aumento en la inversión”.

Estas tres definiciones corresponden a la exposición en la que Santiago Bausili, el presidente del Banco Central de la República Argentina, trazó un panorama optimista sobre el rumbo de la economía argentina.

En una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba sostuvo que ese proceso que se ha notado en los últimos 60 días.

Según Bausili, los actores económicos han dejado de pensar que "esto va a explotar", lo que refleja un cambio positivo en la percepción del mercado sobre la situación económica del país.

Durante su intervención, Bausili destacó que el mercado prevé una inflación del 19.5 por ciento para el próximo año y una estabilidad cambiaria, lo que ya influye en las decisiones económicas y a reflejarse en un crecimiento sostenido.

El funcionario también mencionó que, una vez que este crecimiento se traduzca en mayores ingresos fiscales, el Gobierno podrá reducir la presión tributaria sobre los ciudadanos.

Bausili explicó que el Gobierno actúa como un agente restrictivo en la circulación monetaria, lo que resulta en una disminución de pesos disponibles. Esto ha llevado a una apreciación del peso y a una mayor disponibilidad de dólares en la economía.

Además, indicó que el superávit comercial y el blanqueo de capitales añadieron 21 mil millones de dólares a la economía, facilitando el retorno del crédito en dólares.

Manejo de flujos y atención de deudas existentes son las dos razones por las que se mantiene el cepo cambiario, afirmó Bausili.

Sin embargo, dijo que se está trabajando para levantar gradualmente las restricciones.

En cuanto a la inflación, el presidente del Banco Central dijo que su reducción fue más rápida de lo esperado gracias a un cambio en las expectativas económicas.

También subrayó el impacto de las reformas implementadas, como la desregulación y la reducción de tasas de interés, que ayudaron a bajar el "costo argentino".

Bausili destacó que muchos empresarios están vendiendo sus productos al mejor precio posible y que Argentina aún tiene capacidad instalada para aumentar la producción sin necesidad de grandes inversiones.

Esto, junto con la baja en los costos financieros, hace improbable que la reactivación económica genere un aumento significativo en la inflación, según Bausili.

Gastos con tarjetas

Bausili planteó que “el gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el gobierno no controla”.

Y explicó: “Cada uno se va de vacaciones, de luna de miel, de turismo, de visitar parientes o de aniversario a donde quiere, cuando quiere y gasta lo que puede. Eso quiere decir que el uso de reservas brutas, es decir, los dólares que los argentinos tienen en el banco en dólares lo gastan, el gobierno no lo puede controlar”.

Añadió: “Lo que está en discusión cuando se habla del dólar tarjeta es que el que no tiene dólares, que no son muchos, porque la mayoría ahorran dólares,¿va a comprarle al Banco Central y entonces va a consumir reservas netas o se las va a comprar al vecino y no afecta las reservas netas del Banco Central? Ese es el debate”.

El caso Netflix

Bausili graficó con ejemplos de la vida cotidiana:

“Hoy, esos son, en un mes normal, la mitad de los dólares que se consumen en el exterior son reservas netas, 400, 450 millones de dólares al mes y la mitad salen del mercado. ¿Por qué alguien pagaría 1.500 pesos por un dólar o 1.600 pesos por un dólar con dólar tarjeta y lo hacen por 450 millones de dólares al mes algunos meses? Porque individualmente es muy poca plata. La cuenta de Netflix, si es 9,99 y tengo que ir a comprar MEP y ir a al lioqui y volver y todo, hay mucha gente que evidentemente dice: Pues 9,99, pagalo con pesos, pagalo 1.600 a Netflix, lo siento, ahí va. Cuando el gasto de tarjeta empieza a subir, todo el marginal no va a 1.500 al dólar tarjeta, va al dólar paralelo. Con el dólar paralelo a 1.100, 1.075 y el dólar tarjeta a 1.600 o a 1.300, creemos que el comportamiento va a ser el mismo”.

El superávit que crece

Sobre el superávit en cuenta corriente, Bausili explicó: “No estamos teniendo ingresos relevantes de capitales porque las condiciones todavía no están dadas. Seguimos viendo aumento en la inversión. Tuvimos 21 mil millones de dólares solo en la parte de efectivo, que es como si hubiesen venido de afuera, para efectos monetarios y cambiarios. Son de los argentinos que estaban en el colchón y entraron al Banco, pero podrían haber venido de Marte y el efecto es el mismo. Con la diferencia de que tienen un sesgo natural a invertirse en el país, mucho más que si hubiesen venido de Marte”.

En ese sentido, dijo que hay un crecimiento en la demanda de crédito en pesos y en dólares que también contribuyen hacia el equilibrio y a la recuperación económica.

“Entonces, hoy no me preocupa. ¿Monitoreamos todo esto? De supercerca, con lupa. Pero hoy no es una variable que nos preocupe. Sobre todo porque se siguen acumulando reservas y porque la brecha sigue muy contenida”, destacó.