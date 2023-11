Milei suspendió su viaje a EE.UU. en el medio de definiciones para su Gabinete

El presidente electo, Javier Milei, suspendió el viaje que tenía programado para este viernes a Nueva York, Estados Unidos.

Milei, en tierra norteamericana, iba a visitar "El Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebelde Lubavitch", uno de los líderes más influyentes de la religión judía del siglo XX.

En tanto, más temprano se confirmó que visitará Israel, pero después del 10 de diciembre.

El libertario había dicho que tenía "planeado viajar a Nueva York antes de asumir, por una cuestión espiritual", pero las modificaciones en su futuro gabinete hicieron que suspendiera el viaje.

Luego, ya como presidente en ejercicio, visitará Israel y no descartó en ese viaje pasar por el Vaticano para ver al Papa Francisco.

"Si el Papa Francisco me acepta iría a visitarlo en Roma. No, no lo hablé, pero lo vamos a intentar", señaló Milei en declaraciones a TN.

El mandatario electo también adelantó que va "a tener una reunión con Kristalina Georgieva", la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para presentarle su plan económico y "explicar cómo se van a enderezar las cuentas públicas".

Sobre su política internacional, subrayó: "Yo dije que estoy alineado con Estados Unidos y con Israel. Y señalé que yo no voy a promover relaciones con aquellos regímenes autocráticos, comunistas, o que no respetan la paz, o que no tienen democracias liberales".

Y completó: "Pero otra cosa que dije es que los individuos y las empresas tienen total libertad de comercializar con quien quieren, y el Estado no tiene por qué estar interfiriendo en eso".

