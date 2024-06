Milei explicó por primera vez por qué echó a Posse: "No cumplía los objetivos"

El presidente Javier Milei reveló que el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "salió eyectado del gobierno porque no cumplió con los objetivos" y dijo que los funcionarios que no cumplen los parámetros establecidos quedarán “afuera” del Ejecutivo nacional, al recibir el premio Instituto Juan de Mariana en el Casino de Madrid.

“Si ustedes miran los diarios o se informan con los medios de comunicación o con analistas tendenciosos, han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente. La Ministra tiene dos defectos: es amiga mía, y otro que es ser honesta. Entonces, creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi Gabinete porque es amigo”, aseguró Milei luego de recibir el galardón en el marco de la Cena de la Libertad.

En esa línea, el mandatario agregó: “El jefe de Gabinete que fue eyectado era amigo mío hacía 18 años, pero no cumplía los objetivos y se fue. Acá es cumplir los objetivos. El que los cumple los cumple y el que no, por más que lo conozca hace 30 años, ¡afuera!”.

En ese marco, Milei aprovechó para defender la política social que lleva adelante el ministerio de Capital Humano y aseguró que la cartera cambio la forma de implementar sus iniciativas. “Nuestro objetivo no es darle pescado a la gente. Es enseñarle a pescar, enseñarle a ser un empresario y, si puede, que tenga su propia empresa de pesca”, dijo el jefe de Estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, adelantó que su gestión va a ir por “un sistema libre de competencia de monedas” y volvió a insistir con que cerrará el Banco Central.

“Estamos trabajando en una reforma del sistema financiero para que sea anti corridas. Cerrado el grifo fiscal, financiero y externo vamos a ir a un sistema libre de competencia de monedas y declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad”, aseguró Milei.

En tanto, durante su intervención, el Presidente también se refirió a la situación que encontró al hacerse cargo del país. “Había deudas con importadores, por lo cual, estaba frenada la producción, porque no se podía importar”, rememoró.

“La gran apuesta del gobierno anterior era que nosotros no fuéramos liberales libertarios, sino liberales libertarados”, enfatizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el mandatario se refirió a los “liberales egipcios” que hablan “pestes” de su Gobierno. "Como decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a estar hablando pestes sobre nosotros. Mientras que defendemos las ideas de la libertad, también aparecen los liberales egipcios", dijo Milei.

"Hablan de libertad y por otro lado le venden la patente de corso al mejor postor, hasta lo hacen hablar de la eficiencia del gasto público", agregó.

Tras su paso por Madrid, el jefe de Estado tiene previsto visitar este sábado la ciudad alemana de Hamburgo, donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y también disertará durante 50 minutos.

Berlín será la segunda parada en el itinerario alemán del mandatario. Allí se esperaba una reunión bilateral con el canciller de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz, pero en su lugar habrá una “corta visita de trabajo” entre ambas delegaciones, según la portavoz del Ejecutivo alemán, Christiane Hoffmann.

La funcionaria de Scholz reveló que inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares en la Cancillería, una bilateral y una posterior rueda de prensa, que ahora no se concretará.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/