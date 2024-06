Milei evalúa viajar a China para reunirse con Xi Jinping

El presidente Javier Milei tiene en estudio la posibilidad de visitar la República Popular China y concretar un encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping. Tras la renovación del swap de 5 mil millones de dólares con libre disponibilidad, crecen los rumores de que el libertario viaje durante la primera semana de julio.

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que la visita aún no está confirmada, dejó abierta la posibilidad al plantear que “no quita que ocurra”.

"No hay nada, absolutamente nada confirmado. No solo de fecha, no está confirmada esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra", planteó el funcionario durante la habitual conferencia de prensa.

Lo cierto es que el potencial viaje llegan luego de que el mandatario pronunciara fuertes críticas contra su par del gigante asiático al que tildó de “comunista” en el pasado.

En plena campaña electoral, el libertario habló sobre la gestión que encabeza Xi y sentenció: “Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.

Desde el 10 de diciembre, el Gobierno trabaja en la compleja tarea de retomar y profundizar los lazos entre las naciones. Para eso, el flamante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, visitó este miércoles al Embajador chino en el país, Wang Wei.

La renovación del swap con China por US$ 5.000 millones hasta julio 2026

El Banco Central confirmó este miércoles mediante un comunicado que renovó junto al Banco Central de la República Popular de China (PBOC) la totalidad del tramo activado del swap por RMB 35 mil millones (equivalente a USD 5 mil millones) entre ambas instituciones por un plazo de 12 meses.

También, la autoridad monetaria informó que el objetivo es que el BCRA reduzca gradualmente el monto activado del swap durante los siguientes 12 meses y se desactive este tramo completamente a mediados de 2026.

De lo que se desprende que en los próximos doce meses la entidad irá desembolsando esos cinco mil millones de dólares.

“La activación de los RMB 35 mil millones en 2023 le permitió al BCRA administrar los flujos de balanza de pagos en momentos críticos para la economía doméstica. La confirmación de la extensión de la totalidad de ese monto con el PBOC refuerza el compromiso asumido por la actual gestión del BCRA de superar la crisis de pagos externa, respetando plenamente los compromisos contractuales previamente acordados con todas sus contrapartes”, destaca el comunicado del organismo presidido por Santiago Bausili.

