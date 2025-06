Milei entusiasma a varones jóvenes ricos y decepciona a mujeres mayores pobres

El Índice de Irascibilidad Social (IDI), elaborado por la consultora Casa Tres, reveló en sus mediciones de abril y mayo que el estado de ánimo de los argentinos presenta diferencias marcadas según el grupo sociodemográfico analizado. La brecha entre los jóvenes de 16 a 29 años, que registraron un IDI de 15 puntos, y los mayores de 66 años, con -33, alcanzó los 48 puntos, marcando una diferencia notable por segundo mes consecutivo.

El análisis también mostró que el humor social se correlaciona con el nivel socioeconómico. La tendencia observada en las últimas tres mediciones indica que las percepciones mejoran en los sectores de mayores ingresos y empeoran en los de menores recursos. En este mes, la diferencia entre ambos extremos alcanzó su punto más alto desde que se realiza el índice.

Además, la disparidad en el IDI según el sexo alcanzó su máximo histórico. Mientras los hombres lograron un IDI de 5 puntos, las mujeres cayeron a -24, su peor marca desde el inicio del índice. Este dato sugiere un creciente descontento entre las mujeres hacia el Gobierno.

El humor social consolida su propia grieta entre los hombres jóvenes de clase alta felices con "exactamente lo que votaron" y las mujeres mayores que no ven mejoría alguna.

Nueva edición del IDI hoy en @RevistaSeul

— Mora Jozami (@morajozami) June 1, 2025

El IDI fue diseñado para capturar el humor social y anticipar el respaldo al Gobierno, así como su posible desempeño electoral. Se construye a partir de diversas variables que evalúan actitudes y percepciones sobre el estado de ánimo colectivo, la situación económica tanto personal como nacional, y la evaluación de la gestión gubernamental. Su escala va de -100 a +100, donde el extremo negativo indica un alto nivel de crispación y el positivo, un alto grado de conformidad.

El relevamiento mensual de Casa Tres mostró que el IDI se mantuvo relativamente estable por tercer mes consecutivo, pasando de -9 en abril a -10 en mayo.

El estado anímico de los argentinos se divide en dos grupos claramente diferenciados: por un lado, los hombres jóvenes de nivel socioeconómico alto, y por otro, las mujeres de nivel socioeconómico bajo, especialmente aquellas mayores de 50 años, y más acentuadamente de 66 en adelante.

El primer grupo, denominado “los entusiasmados”, se caracteriza por un optimismo generalizado. Sus expectativas para el futuro, tanto a nivel personal como nacional, son elevadas. Aseguran que su ingreso familiar es suficiente, perciben una disminución en la inflación, confían en que 2025 será un año de crecimiento y recuperación económica, y creen que el Gobierno está cumpliendo con sus expectativas: “Es exactamente lo que voté”, afirmaron.

En contraste, el segundo grupo, “las relegadas”, enfrenta una visión pesimista del presente y del futuro, que no ofrece perspectivas alentadoras. Aseguran que su ingreso familiar no les alcanza, no perciben una baja en la inflación y, aunque les preocupa más la pérdida de empleo que el aumento de precios, anticipan que 2025 será un año de crisis económica. Consideran que lo peor del gobierno de Milei aún está por venir.

La situación se torna más dramática entre los mayores de 66 años. Casi tres de cada diez expresaron que la bronca es la emoción que más define su sentir respecto al futuro del país, en comparación con una media general del 18%. Dos de cada tres evaluaron negativamente la gestión del presidente Milei, y un 55% la calificó como “muy mala”. Más del 60% afirmó que el Gobierno ha resultado peor de lo que esperaban. Aunque esta respuesta podría interpretarse como una reacción “catártica”, hay motivos para considerar que existe un sentimiento de desilusión genuino en parte de este segmento.

Córdoba, menos crispada que el promedio nacional

