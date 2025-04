Milei eligió una canción de Queen para celebrar los aranceles que anunció Trump

En pleno Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, y luego de su discurso en Plaza San Martín, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al compartir en su cuenta de X una canción de la banda británica Queen, hecho que fue interpretado como un gesto contradictorio en la fecha más sensible en términos de soberanía nacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario publicó el tema "Friends will be friends", interpretado por Freddie Mercury, en señal de celebración por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de aplicar aranceles recíprocos contra países que no abran sus mercados, una medida que Milei considera alineada con sus ideas de libre comercio.

El posteo, realizado a las pocas horas del acto oficial en homenaje a los veteranos de la guerra de 1982, desató una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios, dirigentes opositores y excombatientes lo cuestionaron por elegir una canción británica en un día donde se recuerda el conflicto armado contra el Reino Unido.

Friends will be Friends...

VLLC!https://t.co/8sFAgsNduM — Javier Milei (@JMilei) April 2, 2025

El propio presidente, en su discurso, había generado controversia al referirse a los habitantes de las islas como "malvinenses" y sostener que la Argentina debe convertirse en una potencia para que "nos elijan con los pies", en alusión a los kelpers, lo que fue interpretado por sectores políticos como un guiño a la autodeterminación británica.