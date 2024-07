Milei criticó a la AFA por oponerse a las SAD: "No más socialismo pobrista"

El presidente Javier Milei volvió a emitir su opinión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) del fútbol argentino, señalando que la AFA no aprobó la privatización de los clubes del país, pero el plantel titular de la Selección proviene de equipos de identidad privada.

En la red social X, el libertario posteó: "Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿Por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol".

Esto volvió a abrir un polémico debate, en la red social, sobre si los clubes argentinos deberían convertirse en Sociedades Anónimas.

/Inicio Código Embebido/

PREGUNTA TÉCNICA

Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol.

VLLC pic.twitter.com/hlIMsqJha1 — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2024

/Fin Código Embebido/

Uno de los usuarios le respondió al Presidente que "todos los futbolistas se formaron en clubes que son de los socios" y las SAD se encargan de comprar los talentos generados en los barrios. Ante esto, Milei respondió: "Se nota que sos muy orgulloso con la ajena y obviamente no te interesa la calidad del espectáculo ni el nivel de competitividad de nuestra liga. Tu romanticismo (con la ajena) más temprano que tarde matará a nuestro querido fútbol argentino".

"Seguí romantizando la pobreza, que así verás la destrucción de los clubes y del fútbol argentino", fue otra de las duras respuestas del libertario a un usuario que no está de acuerdo con la privatización.

/Inicio Código Embebido/

Se nota que sos muy orgulloso con la ajena... y obviamente no te interesa la calidad del espectáculo ni el nivel de competitividad de nuestra liga...

Tu romanticismo (con la ajena) más temprano que tarde matará a nuestro querido fútbol argentino... — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2024

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, otro persona le cuestionó por qué la AFA define el tipo de societario cuando los clubes están asociados a otras federaciones nacionales por los diferentes deportes que practican.

"Es que no debería, ya que la AFA no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del País. A su vez, recordemos que se plantea la opción, esto es, no es obligatorio", fue la respuesta del Presidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/