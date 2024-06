Menem: "Me cuesta creer que no le demos a Milei la Ley Bases como la pidió"

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló en la previa al tratamiento de la Ley Bases y se mostró contrariado de aprobar un proyecto diferente al original enviado por el presidente Javier Milei envió. "Me cuesta creen que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió", planteó en una entrevista a Radio Rivadavia.

El riojano aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la cámara que preside y si bien planteó que tiene una idea de los cambios, le “costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto”. “La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes”, vaticinó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo que hay que definir es cuáles cambios de los que se aplicaron en el Senado aceptamos y cuales no”, afirmó en diálogo con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa a Pasa, y agregó: “Vamos a tratar de que no haya dinamismo en el cambio de voto. Creo que vamos a andar muy bien”.

Asimismo, destacó la tarea del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en las negociaciones, y reiteró en enumerar el Impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y las privatizaciones como los aspectos centrales en los que el oficialismo insistirá cuando se trate la ley en Diputados. “Esas son nuestras prioridades”, remarcó.

Para Martín Menem, la Ley Bases es “la primera ley trascendente que tuvieron todos los gobiernos”, por lo que planteó que le “cuesta creen que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió”. Además, explicó que la Cámara Baja se dedicará a debatir los cambios enviados desde el Senado y no podrá introducir nuevas reformas; y aclaró que para aplicarlos deberá conquistar el mismo número que la Cámara Alta.

“Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener, si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada”, prometió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fuertes críticas al kirchnerismo

En otro pasaje de la entrevista, el legislador apuntó contra el bloque kirchnerista al que acusó de decir “no por el no mismo”, y trabar los planes del gobierno de Javier Milei. Además, celebró el acercamiento con los diputados “dialoguistas” y sostuvo que la fluidez en la relación le permitirá al oficialismo “acelerar los tramites legislativos”.

“Hace unos días hacía una reflexión en una reunión y decía que es la reforma más importante de los últimos 150 años. Es un cambio estructural y cultural a todo nivel. Cómo puede ser que el kirchnerismo no haya votado un solo artículo. ¿No vieron nada que pueda ayudar a la Argentina de a pie?”, se preguntó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la misma línea, subrayó: “Dicen no por el no mismo. Casi 400 artículos y no vieron nada para apoyar a un gobierno. Demuestra la intención que es obstruir, destruir, imposibilitar, obstaculizar”.

Por último, responsabilizó al bloque liderado por Germán Martínez de los episodios violentos en las calles aledañas al Congreso durante la jornada en la que el Senado votaba la ley. “Cada vez que intentamos votar algo hay incidentes en la calle”, concluyó.