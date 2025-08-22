Mayans trató de "tonta" a Virginia Gallardo y la libertaria salió a cruzarlo

El jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara Alta, José Mayans agredió este jueves a la candidata libertaria por Corrientes Virginia Gallardo y la llamó "tonta" y "estúpida", tras una crítica de parte de la vedette sobre el sueldo de los legisladores, que desde noviembre tendrán una nueva suba y superarán los diez millones de pesos.

"Hace un año que me dicen que voy a ganar nueve o diez millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza a la mitad. Primera mentira. Ganamos menos que un juez de Primera Instancia y el Presidente dice por todos lados que ganamos diez millones de pesos. Un mentiroso", dijo Mayans en su discurso durante la sesión especial.

"Le digo a la tonta esta, a la actriz esta, si cree que va a venir acá a ganar diez millones, cómo se llama la chica esta, la actriz esta, la Victoria Gallardo (sic) que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei, cómo se llama, Virginia Gallardo, que es de Corrientes. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar nueve millones, la verdad es una tonta, una estúpida porque si cree que va a ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del Presidente", espetó Mayans.

?? José Mayans apuntó contra, la candidata a diputada nacional de LLA por Corrientes, Virginia Gallardo, y la llamó "tonta, estúpida".



??El senador kirchnerista negó que los senadores cobren "10 millones por mes". pic.twitter.com/UKnapwtqSj — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 21, 2025

En los últimos días circuló en redes, un video donde Gallardo afirmaba en la mesa de Mirtha Legrand que ganando nueve millones de pesos por mes la vida de un senador es "sencilla".

Este archivo de Virginia Gallardo es fenomenal. "Yo quiero ser senadora, ganan 9 millones, no trabajan y encima se venden"



Era posta nomás. Milei y Almirón le dieron el gusto, ENCABEZA la lista como DIPUTADA NACIONAL por Corrientes. Mamita pic.twitter.com/Ilu5ioVuMT — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 18, 2025

Tras las declaraciones del formoseño, Gallardo le contestó en redes: "Más tonto y estúpido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera".

La vedette acusó en su descargo a Mayans de "quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros (Carlos Arce y Sonia Rojas) que cambiaron su voto en Ficha Limpia".

Más tonto y estúpido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia NI MÁS NI MENOS. Pero tiene… https://t.co/iyuKG7K7wO — Virginia Gallardo (@virchugallardo) August 21, 2025

