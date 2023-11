Massa respondió a los dichos de Diana Mondino sobre la venta de órganos

Sergio Massa, advirtió hoy que "la vida no tiene precio", al cuestionar las declaraciones de la diputada electa Diana Mondino, quien había definido a un supuesto mercado de órganos como "fantástico".

La futura legisladora se había pronunciado en favor de la continuidad de la denominada Ley Justina que regula las donaciones de órganos en Argentina, en las que todas las personas mayores de 18 años son donantes, a menos que expresen su voluntad contraria.

Sin embargo, dejó declaraciones que generaron polémica: "Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", había planteado Mondino en declaraciones a Radio La Red.

Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio. pic.twitter.com/3O3Ci5BZGW — Sergio Massa (@SergioMassa) November 1, 2023

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", expresó desde sus redes sociales el ministro y candidato a Presidente.

Así se pronunció sobre las últimas declaraciones de la eventual canciller de un Gobierno del candidato presidencial Javier Milei, quien había señalado que "el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos".