Bilotta, sobre el voto del conurbano: “Se acostumbraron más a recibir que a dar”

El periodista del diario La Nación, Daniel Bilotta, quien es un especialista en el conurbano bonaerense, consideró este miércoles que uno de los factores para explicar el apoyo a Sergio Massa en las elecciones generales en ese distrito, que representa el 38 por ciento del padrón nacional, radica en que se trata de una sociedad “más acostumbrada a recibir que a dar”.

Entrevistado por Cadena 3, en el marco del ciclo “La Argentina, hoy”, que se emite en el programa “Informados, al regreso”, Bilotta, que es coautor del libro “Conurbano salvaje” junto a su colega Carlos Reymundo Roberts, afirmó que los escándalos de Martín Insaurralde y Julio “Chocolate” Rigau no afectaron el desempeño del candidato presidencial de Unión por la Patria, porque “la prioridad del que está afuera del sistema no es la corrupción, sino capear el hambre cada día”.

En ese contexto, el periodista ensayó una hipótesis: “Hay un antes y después del yate de Insaurralde. Las opiniones más osadas, difíciles de fundamentar, pero verosímiles, dicen que, detrás de esa maniobra que descubrió a Insaurralde, siempre muy protegido por un cerco mediático, habría estado Massa y eso definió la fidelidad de los intendentes: el temor a que la lista de gente que tiene una vida ostentosa quede exhibida ante la opinión pública”.

Al ser consultado acerca de si Massa contará con el mismo esfuerzo militante en el balotaje ante Javier Milei a la luz de que ya está definida la suerte de los intendentes y del gobernador bonaerenses, respondió: “La duda es hasta dónde el kirchnerismo lo va a acompañar. Hay que ver si están muy contentos con él”.

“Es difícil imaginar un eventual gobierno sin esta tensión permanente: un Massa que no quiere ser Alberto Fernández y Cristina Kirchner que no quiere que no la escuchen”, añadió.

Principales frases

- Las opiniones más osadas, difíciles de fundamentar, pero verosímiles, dicen que, detrás de la maniobra que descubrió a Insaurralde, siempre muy protegido por un cerco mediático, habría estado Massa y eso definió la fidelidad de los intendentes del conurbano.

- Los pocos sondeos que se conocen dan muy parejos para el balotaje.

- Hubo una jugada inteligente del PJ: dividir el voto opositor y, por eso, contribuyeron en la construcción del candidato Milei. Pero éste creció en las zonas más marginales y en las generales le quitaron la fiscalización y la impresión de boletas.

- La duda es hasta dónde el kirchnerismo lo va a acompañar a Massa.

- Es difícil imaginar un eventual gobierno de Massa sin esta tensión permanente: un Massa que no quiere ser Alberto Fernández y Cristina Kirchner que no quiere que no la escuchen.

- El dinero que le ha girado Alberto Fernández a Axel Kicillof no se repetirá si gana Milei. La provincia, si no es asistida como ahora, es inviable.

La prioridad del que está afuera del sistema no es la corrupción, sino capear el hambre cada día.

- Ésta es una sociedad que está más acostumbrada a recibir que a dar.

- Macri se adelantó a lo que sospechaba que iba a ser un pronunciamiento de Gerardo Morales y Martín Lousteau a favor de Massa.

- El radicalismo quedó en una situación incómoda.

- Los intendentes del conurbano y Kicillof tratarán de garantizarle el mejor resultado a Massa para ir a pedirle después en función de ese resultado.

Massa es un personaje que operó para que Francisco nos sea papa.

- El Papa ve con inteligencia que la feligresía católica disminuye en el mundo y en el conurbano.

- Francisco lo que no quiere es que gane una fuerza no peronista, que complique su plan de poder mostrar ante el mundo que él es el papa de una Iglesia que se ocupa de los pobres que lo siguen, que no son todos.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.