María Eugenia Vidal: "Elegí a Larreta porque es la persona más capacitada"

La diputada del PRO María Eugenia Vidal reiteró su apoyo al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta al asegurar que fue parte de las transformaciones "más relevantes" de la ciudad de Buenos Aires y expresó además que "es la persona que más capacidad de trabajo tiene".

"Estamos en los últimos días, frente a la PASO, dentro de Juntos por el Cambio hay dos precandidatos a presidentes y sentí que me tenía que expresar, esa es la democracia y la competencia sana, todo lo que dije no menoscaba ni limita las condiciones de Patricia (Bullrich), pero me permiten decir por qué voto a Horacio", aclaró Vidal.

La exgobernadora aseguró su voto al jefe de Gobierno porteño estuvo definido desde hace tiempo y explicó que lo hace porque lo vio "atravesar crisis" al frente de la gestión, "prepararse una y otra vez" y porque considera que, en la política, "es la persona que más capacidad de trabajo tiene".

A pesar de las críticas del exmandatario Mauricio Macri, Vidal explicó que demoró su apoyo en la interna para "cuidar la unidad" del espacio, y agradeció las disculpas del fundado del PRO luego de que revelara que sentía decepción por los dichos de la exgobernadora.

"Le agradezco las aclaraciones, pero sentí que expresé mi voto con libertad", sostuvo en una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

Asimismo, añadió: "Fue una campaña con tensiones y la gente me decía en la calle que no peleemos, que estemos unidos, de hecho fue una de las razones por las que no quise ser candidata. No quise dividir por tres el voto que ya se dividía por dos".

"Pero viendo la elección de Chubut y Córdoba, donde Patricia y Horacio se mostraron juntos pensé que la unidad estaba garantizada y por eso podía expresar en libertad mi voto", indicó.

Si bien admitió que "la interna distrae", prometió que tras la elección, el espacio preservará la unidad ya que considera que el adversario de Juntos por el Cambio "es el kirchnerismo".

"El 13 a la noche vamos a estar todos empujando por un único equipo, porque tiene que quedar claro que nuestro adversario es el kirchnerismo", subrayó.

Consultada por sus intenciones de ocupar algún cargo de Gobierno ante un potencial triunfo electoral de la coalición opositora, la diputada aseveró que no especula "con ningún cargo", pero reveló que habló con ambos precandidatos para mostrarse a disposición.

"Después del 14 van a contar conmigo para ayudar a que ganen la elección y después voy a estar donde necesiten que esté", indicó.

En otro pasaje de la entrevista, Vidal reveló que en la Ciudad de Buenos Aires votará por el aspirante del PRO Jorge Macri, quien se medirá ante el radical Martín Lousteau por la administración porteña.

"Hay un solo candidato del pro en la ciudad. Voy a apoyar a Jorge porque quiero que sigan transformando la ciudad", argumentó.

La referente del PRO contó además que habrá foto de unidad del espacio detrás de la candidatura de Jorge Macri en el cierre de campaña que tendrá lugar el próximo lunes al que asistirán Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Por último, respecto a la interna en la Provincia, Vidal evitó aclarar su postura tras asegurar que tanto Néstor Grindetti como Diego Santilli "tienen grandes capacidades y les va a ir muy bien".

"Yo voto en la ciudad, no voy a tomar partido por lo que no tengo que decidir. Prefiero no expresarme", concluyó entre risas.