Marcos Galperin dejará de ser CEO de Mercado Libre en 2026: ¿quién lo reemplaza?

Marcos Galperin, el fundador y actual CEO de Mercado Libre, anunció su decisión de dejar el cargo operativo de la empresa que creó hace 26 años. A pesar de su salida como CEO, Galperin continuará como presidente del directorio de la compañía.

En una carta publicada en X, Galperin expresó: “Comienza una nueva era”. Reconoció que la decisión de retirarse de su rol como CEO fue “muy difícil”. Según la revista Forbes, su fortuna personal supera los 8.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el hombre más rico de Argentina.

Lo mejor está llegando ?? pic.twitter.com/CqpB2FMQYt — Marcos Galperin (@marcos_galperin) May 21, 2025

A partir de 2026, Ariel Szarfsztejn asumirá el cargo de CEO. Szarfsztejn, quien hasta la fecha ocupaba el puesto de Presidente de E-Commerce de Mercado Libre, fue descrito por Galperin como “la persona indicada” para liderar la empresa en esta nueva etapa.

Galperin detalló en su comunicado que, aunque dejará su rol operativo, seguirá muy involucrado en la estrategia y evolución de la empresa. “Mi enfoque estará puesto en la estrategia, la evolución del producto, la cultura, decisiones de asignación de capital y en cómo continuaremos aplicando la inteligencia artificial para transformar nuestro negocio”, afirmó.

El empresario también compartió sus reflexiones sobre el proceso de toma de decisiones. “Tomé esta decisión después de evaluarla durante muchos años. Cuando cumplí 30, pensé que tomaría este paso a los 40. Cuando llegué a los 40 pensé que sería a los 45. ¡Cuando cumplí 50, pensé que era mejor no hacer más pronósticos!”, comentó Galperin. Aclaró que su decisión se basó en lo que considera mejor para la compañía, más allá de sus sentimientos personales.

En el contexto de la transición, Galperin enfatizó que mantiene la misma energía y pasión que al inicio de su carrera. “Luego de haber competido favorablemente contra algunas de las mayores empresas del mundo, es momento de asegurar una transición exitosa”, destacó.

Galperin también reflexionó sobre su deseo de que Mercado Libre continúe su legado. “Siempre me gustó hacer las cosas un poco distintas; pensar y actuar diferente. Estoy convencido de que esta transición es un paso fundamental para que MELI no solo siga siendo la empresa más dinámica e innovadora de América Latina, sino que se convierta en una organización que me trascienda a mí y a mi generación”, agregó.

Ariel Szarfsztejn, el sucesor de Galperin, comenzó su carrera como analista de recursos humanos en Citibank y ha pasado por empresas como The Boston Consulting Group y Goldman Sachs. Antes de unirse a Mercado Libre en 2017, fue vicepresidente de Hoteles en Despegar. Szarfsztejn es economista graduado cum laude de la Universidad de Buenos Aires y también estudió en la Universidad de Stanford.

Galperin se mostró confiado en que Szarfsztejn es el líder adecuado para guiar a la empresa en el futuro. “Estoy absolutamente convencido de que Ariel Szarfsztejn es la persona indicada para liderar esta nueva etapa como CEO de MELI”, afirmó. Destacó su trayectoria dentro de la empresa y su capacidad de liderazgo, así como su conexión con la cultura organizacional necesaria para el crecimiento de Mercado Libre.

“Este es un cambio generacional, y sé que Ari, junto al talentoso equipo que me ha acompañado, tiene todo para asegurar que MELI siga creciendo fuertemente en las próximas décadas”, concluyó Galperin.