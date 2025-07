Lousteau respaldó a Paulón tras agresiones de los libertarios en redes sociales

El senador Martín Lousteau, quien también ejerce como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), mostró su apoyo a Esteban Paulón, diputado agraviado por los miembros del programa libertario La Misa, emitido en el canal de streaming Carajo.

En una publicación en su cuenta de X, Lousteau expresó: "Atacan la convivencia democrática, promueven la violencia y alimentan el desprecio hacia el otro. Lo que pasó no es un chiste: es odio, y es lo que se fomenta desde el poder. No todo vale, y no podemos dejar que esta violencia siga escalando. Mi solidaridad con @EstebanPaulon".

El pronunciamiento de Lousteau no solo se limitó a manifestar su apoyo personal, sino que también sirvió como un llamado a la reflexión sobre la escalada de la violencia verbal y el odio que se difunde en algunos espacios políticos.

Horas más tarde, un grupo de diputados de la oposición presentó un proyecto de resolución para repudiar los ataques y actos de odio dirigidos hacia Paulón. La iniciativa fue promovida por el legislador Maximiliano Ferraro, quien también forma parte del colectivo LGBTIQ+ y resaltó la importancia de defender la integridad de todos los ciudadanos frente a estas agresiones.

"Junto a 42 diputados de los bloques Coalición Cívica ARI, Unión por la Patria, PRO, UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, PTS y Por Santa Cruz, repudiamos institucionalmente el ataque y acto de odio contra @EstebanPaulon en el programa La Misa. Se trató de un ataque a todas las personas homosexuales y LGBTIQ+", indicó Ferraro, quien subrayó la relevancia de la solidaridad interpartidaria en estas circunstancias.

La controversia resalta la creciente preocupación por el discurso de odio en la política argentina y cómo este afecta a sectores vulnerables de la sociedad. Lousteau y Ferraro, junto a sus colegas, han instado a una mayor responsabilidad en la comunicación por parte de los referentes políticos, enfatizando que las agresiones verbales no deben ser toleradas.