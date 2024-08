Lemoine, durísima con Villarruel: “No entiende que el que manda es Javier”

La diputada libertaria Lilia Lemoine volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a quien acusó de tener un alto perfil y le pidió que mate "su ego".

Tras hacer un fuerte descargo en su programa radial, Lemoine publicó un recorte de una entrevista en un programa de streaming hablando de Villarruel y escribió en su cuenta de X: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia, mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con (José) Mayans".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para finalizar, la amiga del presidente Javier Milei sentenció: "Villarruel, rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate".

Por otra parte, también la cuestionó por haberse reído cuando Mayans llamó "jamoncito" al jefe de Estado, citando a la propia Villarruel. "Es su compañero de fórmula, es una falta de respeto. Al Presidente no se le falta el respeto", cuestionó.

"Villarruel es irresponsable. Primero, porque no se ganaron las elecciones gracias a ella, fue gracias a Javier Milei y gracias a muchas personas, incluida yo desde 2018, o Karina Milei. Sin Karina no habría Javier Milei, es su socio número 1. El que no entiende eso no entiende a La Libertad Avanza", remató.

/Inicio Código Embebido/

Esto de Lilia Lemoine es una maravilla de la comunicación política y pasará a la historia. No importa el contenido, importa la forma. pic.twitter.com/M4YGzbrJcK — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 24, 2024

/Fin Código Embebido/

Días atrás, apuntó contra la vice por la visita de los diputados libertarios a represores. Allí, Lemoine se quejó porque Villarruel no "saltó" a defender a los legisladores fuertemente cuestionados por la acción.

Además, la diputada de La Libertad Avanza aseguró que esa agenda no es la de su espacio, sino de Villarruel.