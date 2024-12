La Legislatura de Córdoba sancionó “Ficha Limpia” para candidatos y funcionarios

La Legislatura de Córdoba aprobó "Ficha Limpia", el proyecto que impide la candidatura a cargos electivos provinciales de aquellas personas que tengan condena en segunda instancia.

Según lo sancionado, en la última sesión del año, se establece el alcance a delitos dolosos con pena privativa de la libertad y se amplía esta prohibición hasta alcanzar a candidatos partidarios y funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta manera, la nueva norma sobre la inhabilitación para cargos públicos y electivos “requiere que la sentencia condenatoria haya sido confirmada por sentencia dictada por tribunal de instancia ulterior, por vía recursiva o impugnativa, ordinaria o extraordinaria de conformidad a las normas procesales que resulten de aplicación”.

La ley pretende elevar los estándares de idoneidad y ética para candidatos y funcionarios de toda la provincia.

El texto aprobado compatibiliza tres iniciativas presentadas por legisladoras de distintos bloques: Brenda Austin, Victoria Busso, Julieta Rinaldi, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino, y modifica artículos de la Ley N° 9.571, Código Electoral Provincial, y de la Ley N° 9.572, Régimen Jurídico de Partidos Políticos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Brenda Austin había señalado a Cadena 3 que Ficha limpia marca "un requisito ético básico, que es que quienes van a estar ahí sentados tomando decisiones no tengan condenas en segunda instancia por estos delitos".

También había aclarado que la ley no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que no afectará a funcionarios que ya ocupan cargos. "Si se aprueba, no podrá ser de aplicación para funcionarios que ya lo son", explicó.