Kicillof le contestó a Milei por llamar a la rebelión fiscal: "Es gravísimo"

En medio de aumentos para quienes cobran la jubilación mínima y los estatales, el gobernador Axel Kicillof increpó al presidente Javier Milei, luego de que llamara a “no pagar los impuestos de la provincia”, acusándolo de “gobernar por impulsos” y de “mentirle a la gente”.

En la conferencia que brindó desde la sede gubernamental, el mandatario aseveró que “hay que ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones” porque “no se puede gobernar por impulsos”.

Asimismo, explicó que con los impuestos de la provincia “se pagan los salarios de la policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos”.

“La provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa económico para proteger a los bonaerenses de la inflación; es un alivio no solo a sus beneficiarios directos sino también para los comerciantes que ven caer sus ventas, porque hay una recesión criminal”, aseveró.

Haciendo referencia a los supuestos “despilfarros” que hace Buenos Aires, Kicillof quiso “desmentir” varios conceptos “instalados” por el presidente de la Nación: “Somos la provincia que menos gasta en Argentina. Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante”.

“No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo”, sentenció.

Haciendo referencia a los múltiples cierres (Télam, Inadi, INCAA) y al ya conocido enfrentamiento con la cantante Lali Espósito, Kicillof remarcó que “cada una de estas locuras está dirigida a una persona, en este caso está dirigido a mí y va rotando según el enojo del día”.

“Ya le tocó al gobernador de Chubut, al de Santa Fe, a artistas y a diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera son dirigentes políticos. No sé por qué lo hace, no soy psicólogo, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido por la gente”, afirmó.

Al finalizar la conferencia, el gobernador “invitó” al Presidente a que “salga del encierro, que recorra la provincia, que vea lo que sucede con este plan económico que está llevando adelante con un brutal ajuste que lo paga la gente”.