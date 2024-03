Rebelión fiscal: ¿Qué parte de “tienen que ahorrar” no entiende Axel Kicillof?

Adrián Simioni

José Luis Espert arengó el fin de semana a no pagar los impuestos bonaerenses, aumentados a instancias del gobernador Axel Kicillof. “Yo no los voy a pagar”, dijo, con intención de liderar la rebelión fiscal.

El presidente Milei lo retuiteó y luego lo avaló.

Kicillof le pide al presidente que deje de mentir. Aunque los impuestos aumentaron fuertemente porque además de subir tasas y bases imponibles se ajustaron a la inflación se agregaron cargos específicos, se eliminaron descuentos y se impusieron cosas draconianas como forzar a centenares de empresas a anticipar a marzo el pago de Ingresos Brutos por un monto que multiplica por cuarto lo que habían pagado en septiembre.

Como sea, hay algo inédito. Es la primera vez que un diputado que preside la comisión de Presupuesto -que define impuestos- llama a no pagar impuestos. Y que un Ejecutivo llama a no pagarle los impuestos a otro Ejecutivo. ¿Qué pasaría si todos los gobernadores llaman a no pagar los impuestos nacionales? Milei también los subió o necesita subirlos.

Cuando lo vemos desde el lado de los impuestos estamos en esta paradoja y en esta instigación a violar la ley.

Pero hay que mirarlo también del lado del gasto.

El año pasado la Nación terminó gastando en total un 25% más de los pesos que le ingresaron, según la Asociación Argentina de Presupuesto. Es lo que genera la inflación y finalmente la estanflación: recesión con inflación, porque ese bache se cubre con distintas vías de emisión presente y futura. Y hay que terminarla. A la sociedad, el sector privado, no le da el cuero para bancar un Estado que es un cuarto más grande de lo que debería. Que debe achicarse 25%. Que debe ahorrar un 25%.

Milei, más allá de las subas de impuestos, lo dijo en campaña, fue elegido para eso. Y lo está tratando de bajar. Al filo de la ley. Ahora bien: las provincias tienen que colaborar, porque las provincias se llevan la mitad de los impuestos. Si la Nación les sigue mandando siempre lo mismo a las provincias, entonces tiene que recortar su gasto en 50%, el doble, para compensar el ahorro que no harían las provincias. ¿Con qué pagar las jubilaciones, las universidades, los planes sociales…?

Entonces las provincias tienen que hacer su esfuerzo. Porque, si en lugar de ahorrar su 25%, simplemente van a aumentar impuestos, la sociedad, el sector privado, va a seguir ahogado en impuestos y la economía nunca va a arrancar. Los gobernadores tienen que poner la cara para reducir también ellos el peso del Estado.

Los gobernadores fueron socios de la inflación (aumentaban los precios y los sueldos y aumentaban el IVA y Ganancias que recibían por coparticipación, y además aumentaban precios y recaudaban más por Ingresos Brutos y demás), ahora tienen que ser socios en la deflación y dejar de cargarle el peso muerto de sus burocracias a una sociedad exhausta. Hay que ahorrar 25%. Pónganse las pilas, gobernadores e intendentes. Los que viven fuera del paraguas del Estado, a la intemperie privada vienen haciendo un esfuerzo muchísimo mayor desde hace años.