Política y Economía

Kicillof calificó de "chanta" a Milei: "No es el dueño del circo, es un payaso"

El gobernador bonaerense endureció sus críticas contra el Presidente: "Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es un chupamedias".

30/08/2025 | 12:48Redacción Cadena 3

FOTO: Kicillof calificó de "payaso" a Milei (Foto: archivo).

En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como "una estafa electoral" y "un payaso".

"Configuró una estafa electoral", lanzó el mandatario bonaerense en declaraciones radiales, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. "Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina el jefe, eran los Menem el jefe", subrayó.

Además, Kicillof insistió en que Milei "no era lo que parecía" y lo definió con una frase que rápidamente escaló en el escenario político: "Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso".

En ese tono, profundizó sus cuestionamientos al Presidente: "Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es un chupamedias".

Kicillof también contrastó trayectorias y visiones económicas. "Yo soy peronista, keynesiano, y él austriaco y chanta. O yo soy doctor en economía y él, el falso doctor. Igual la discusión no es esa: la discusión es que yo soy gobernador, con mil quilombos históricos, y Milei gobierna contra la Provincia de Buenos Aires porque su modelo es anti producción", consideró.

Respecto a la interna del peronismo y el armado electoral, el gobernador destacó la conformación de una lista de unidad bajo el sello Fuerza Patria. "Hace tres meses parecía que nos iban a barrer. Hoy conseguimos una sola boleta, todos los sectores juntos haciéndole frente a este plan económico. Del otro lado, Milei arrastró al macrismo y lo vistió con camperita violeta de egresados. Más casta imposible", agregó.

De cara a los comicios del 7 de septiembre, Kicillof se mostró confiado: "Lo que está pasando exhibe que estamos competitivos en una elección que parecía muy difícil. La suma de los votos en la Provincia va a prefigurar octubre".

El mandatario también reveló que mantuvo conversaciones con Cristina Fernández de Kirchner para cerrar la lista bonaerense: "Hablamos mucho para lograr que fuera lo más amplia posible. Hoy estamos enfocados en ganar septiembre para ganar octubre. Parecía que estábamos peleadísimos, pero en realidad estábamos reseteándonos", concluyó.

Política y Economía

