Javkin: "No elegimos candidatos por concomimiento ni pusimos sello nacional"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló tras el cierre del escrutinio provisorio y la confirmada derrota de su candidata a concejal, Carolina Labayru, que quedó en tercer lugar, detrás del peronista Juan Monteverde y el libertario Juan Pedro Aleart.

“No teníamos los candidatos más conocidos. Tenemos mucho amor por Rosario. Nuestro compromiso es hacer más. En 18 meses vimos cambiar esta ciudad, atrás no vamos a volver”, explicó Javkin mano a mano con Cadena 3 Rosario.

“Hace tres semanas el crecimiento de Carolina es muy notorio. El 20 de Junio vivimos en la Rosario que queremos, lo que estamos buscan está cerca, falta un montón. Lo que viene es más para Rosario”, indicó.

“El apoyo del gobernador fue decisivo. Él no es de especular, lo hablamos y dijimos de meter todo. En el resto del país la polarización nacional se lleva todo, acá no. Lo hicimos sin atajos, no elegimos candidatos por concomimiento ni pusimos sello nacional. Estoy contento, mostramos que este es un parido que siempre tiene a rosario x encimad e la política nacional”, sumó.

“Hubo mucho insulto personal. Usaron bajezas, hicieron pintadas con mi enfermedad y dijeron que en Rosario faltaba un intendente. No hay que traer eso a Rosario. La violencia del odio es lo que estamos dejando atrás”, completó.

La palabra de Javkin de cara a la militancia

“Estamos muy felices, los cuatro concejales que ingresarán por Unidos demuestran eso. Agradecemos la tozuda, valiente y orgullosa ciudad de Rosario. Es muy difícil escapar de la violencia, el odio y los insultos con lis que se hace política en Argentina. Nosotros elegimos método y trabajo”, indicó Javkin desde el escenario.

“Lo que falta lo verán en nuestra gestión. En cada rincón de la ciudad hacemos las obras y traemos la paz para que Rosario nunca más vuelva a vivir lo que vivió”, agregó.

Y cerró: “Queremos felicitar a los candidatos de las demás fuerzas, pero prepárense que el frente Unidos está más fuerte que nunca y gobierna Rosario con la mayor convicción”.