Globant sufre una caída drástica de casi el 30% en sus acciones

Las acciones de Globant, uno de los principales unicornios argentinos, se hundieron casi un 30% en la Bolsa de Nueva York tras la publicación de su último balance financiero, que no cumplió con las expectativas de Wall Street.

Fundada en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, la compañía reportó ingresos de US$ 611,1 millones durante el primer trimestre de 2025. Este monto, aunque reflejó un crecimiento del 7% en comparación con el año anterior, estuvo por debajo de los US$ 624,9 millones que los analistas habían anticipado.

Para el segundo trimestre del año, Globant prevé alcanzar ingresos de al menos US$ 612 millones. Sin embargo, los resultados ajustados por acción se quedaron también por debajo de las expectativas, con una ganancia de US$ 1,50 cuando la proyección era de US$ 1,60.

En perspectivas a futuro, la empresa estima un beneficio por acción de aproximadamente US$ 1,52. Según el balance oficial, se destacó: “En un entorno macroeconómico complejo que impactó en el gasto de nuestros clientes, logramos márgenes y rentabilidad saludables, a pesar de estar debajo de lo que se preveía”.

Sobre el futuro, se mencionó que, “si bien debemos sortear las incertidumbres del entorno económico global actual, continuaremos enfocados en nuestros márgenes, flujo de caja y la asignación de capital, asegurando que Globant genere valor para sus accionistas”.

El CEO y cofundador, Martín Migoya, expresó: “Estamos centrados en las oportunidades relacionadas con la IA y en ayudar a nuestros clientes a transformar sus negocios, aprovechando la tecnología para impulsar el crecimiento”.

El informe reveló que América del Norte constituye el principal mercado de Globant, representando el 55,5% de sus ingresos, seguido por América Latina con un 19,6%. En total, la firma atendió a 1.004 clientes con ingresos por encima de los US$ 100.000 durante el último año.

Al final del primer trimestre, Globant contaba con 31.102 empleados, de los cuales 29.022 eran profesionales de tecnología y diseño.

Después de la presentación de su balance financiero en febrero de este año, las acciones del gigante tecnológico ya habían sufrido una caída significativa. Al día siguiente del informe, el valor de sus acciones descendió a su nivel más bajo desde junio de 2024, alcanzando US$ 151,72, con una disminución del 27,81% respecto al cierre del día anterior.