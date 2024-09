Ginés González García habló de la cuarentena y apuntó contra Alberto Fernández

El exministro de Salud, Ginés González García, apuntó contra Alberto Fernández al manifestar que "no lo dejó defenderse", y sostuvo además que en el país no hubo "cuarentena prolongada" tras los dichos de Martín Guzmán sobre que el Gobierno utilizó el cierre por los números positivos.

"A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández. A mí no me gusta hablar de los soldados caídos. No creo que el país necesite tener siempre culpables", expresó el imputado por el Vacunatorio VIP.

En diálogo con Radio Splendid AM990, Ginés sostuvo que "hay muchas personas que no pueden comer, que están en la calle” y que "habría que ocuparse de eso".

En este sentido, se expresó sobre lo que dijo Guzmán acerca de por qué la cuarentena por el Covid-19 fue extensa y destacó: "El aislamiento no fue el más largo. La cantidad de casos luego del aislamiento fue grande”.

"Nadie puede decir que la pasamos bien por la cantidad de muertos, pero no fuimos el peor de América, mejor que otros países", continuó.

Por este lado, Ginés señaló a la prensa como la que insiste en la cuarentena prolongada y expresó: "Fue el menor de Latinoamérica. Obviamente a uno no le gusta cosas del medioevo como el aislamiento, pero bueno, habíamos evitado la primera ola del Covid".

