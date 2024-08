Gesto de Lula a Kicillof: lo recibió en Brasil para "fortalecer la cooperación"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió este martes con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para "fortalecer la cooperación económica y productiva" entre la provincia de Buenos Aires y el vecino país.

El encuentro entre Kicillof y Lula tuvo lugar en el Palacio de Planalto de Brasilia, "duró alrededor de dos horas" y sirvió para "repasar aspectos concretos" de la integración entre Argentina y Brasil, y "su importancia para el desarrollo" del territorio bonaerense.

"Las posibilidades de retomar el crecimiento con inclusión, mejorar la productividad y encontrar nuevos mercados empiezan por fortalecer una vez más el vínculo con Brasil", explicó Kicillof tras la reunión con el mandatario brasileño, según se informó en un comunicado.

En esa línea, el gobernador afirmó que junto a su comitiva se fueron "muy conformes" con el encuentro porque pudieron "abordar diferentes oportunidades de inversión".

"Nos llevamos una agenda de trabajo conjunto: no hay un camino mejor que la cooperación internacional para brindarles perspectivas de crecimiento a la provincia y a nuestro país", consideró Kicillof.

El mandatario bonaerense sostuvo también que dialogó con Lula acerca de la "situación actual de la Argentina y Brasil" y exploraron "las perspectivas a futuro respecto del rol de las empresas brasileñas que invierten y generan empleo" en la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Lula se expresó en redes sociales luego de recibir a Kicillof y destacó a la provincia de Buenos Aires como "la más grande y más industrializada de Argentina".

No Palácio do Planalto, recebi o governador da província de Buenos Aires, a maior da Argentina, @Kicillofok, ao lado do ministro @Haddad_Fernando. Axel também se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, @geraldoalckmin. A… pic.twitter.com/u8uoaRFKR3