Francos a Cristina Kirchner: "Quizás desde prisión no ve los números de Argentina"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió este domingo a las críticas realizadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había planteado cuestionamientos a la situación económica del país y a la estrategia implementada por el Gobierno nacional.

En declaraciones en medios radiales, Francos defendió el rumbo económico propuesto por la gestión de Javier Milei y formuló duras críticas a la exmandataria, señalando: “Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde los saca ni quién se los manda.”

Este comentario se dio en respuesta a las afirmaciones que Cristina publicó el sábado en su cuenta de X (ex Twitter), donde aseguró que "más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes" y acusó al Ejecutivo de retener fondos de las provincias desde su residencia en Recoleta, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La exvicepresidenta expresó en su posteo: "Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares". Además, cerró su postura con una advertencia dirigida a Milei: "Ya sabemos que sos cruel. Lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida", aludiendo a un reciente comentario del mandatario en el que reconoció su "crueldad" hacia ciertos sectores políticos que denomina “kukas” y hacia los empleados públicos.

Ante estas críticas, Francos respondió destacando que los indicadores económicos actuales muestran señales de recuperación: “Ha habido una mejora sustancial en la economía. Hay un crecimiento del consumo y del producto. Cuando uno compara mes a mes, se nota un crecimiento importante”, enfatizó.

El Jefe de Gabinete también respaldó el enfoque de equilibrio fiscal adoptado por el Gobierno como fundamento del programa económico actual.

Este intercambio de opiniones entre Francos y Cristina Kirchner también subraya la división entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, reflejando una disputa que abarca aspectos judiciales, económicos y simbólicos.