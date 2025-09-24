En 3 días, el campo vendió US$7 mil millones en granos y vuelven las retenciones
Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien publicó un informe de ARCA. De esta manera, la suspensión de los derechos de exportación, que apuntaba a fortalecer las reservas del BCRA, llega a su fin.
24/09/2025 | 21:45Redacción Cadena 3
FOTO: Los exportadores garantizaron la liquidación del monto esperado por el Gobierno.
El sector agropecuario presentó declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por US$7 mil millones, a sólo dos días de que el Gobierno anunciara la suspensión de retenciones hasta el 31 de octubre para acelerar el ingreso de divisas.
Así lo anunció este miércoles a la noche el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X (ex Twitter).
/Inicio Código Embebido/
September 25, 2025
/Fin Código Embebido/
.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que se alcanzó la registración completa del cupo de US$ 7.000 millones establecido por el decreto 682/2025.
En consecuencia, queda sin efecto la posibilidad de registrar nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) amparadas por los beneficios de esa normativa.
A partir de ahora, los exportadores sólo podrán inscribir operaciones bajo el régimen anterior al decreto 682/2025, retomando las condiciones vigentes antes de su entrada en vigor.
El organismo señaló que el cumplimiento del cupo implica el cierre de esta etapa de registración y que el sector exportador deberá adecuarse nuevamente al esquema habitual de las DJVE.