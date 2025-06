El Partido Justicialista de Santa Fe cuestionó a Rosatti y Lorenzetti

La conducción provincial del Partido Justicialista de Santa Fe expresó un fuerte rechazo a la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, sumándose a las denuncias de "proscripción" que circulan a nivel nacional.

En un comunicado emitido tras una extensa reunión que reunió a referentes de diversos sectores internos —tanto kirchneristas como de otras vertientes del peronismo—, el PJ santafesino apuntó con dureza contra los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, especialmente por su pasado vinculado al justicialismo.

El documento oficial del Consejo Ejecutivo Provincial sostiene que la condena contra la exmandataria responde a motivaciones políticas y carece de fundamentos jurídicos.

“Desde el Partido Justicialista Distrito Santa Fe repudiamos enérgicamente la condena a Cristina Fernández de Kirchner en una causa sin pruebas, ya juzgada, cuyo único objetivo es disciplinar políticamente a quien representa los intereses de las mayorías populares", señala el texto.

Además, el pronunciamiento advierte que esta situación podría repetirse contra otros dirigentes: "Nadie está exento. Cualquier presidente comunal, legislador o legisladora de nuestra provincia podría ser perseguido solo por defender intereses populares, en contra del poder económico y político dominante. Nos alarma la postura asumida públicamente por el gobernador Pullaro, quien no solo se desentiende de la defensa institucional, sino que parece dispuesto a replicar estas prácticas en Santa Fe", denunciaron.

Para el peronismo santafesino, el fallo en la causa Vialidad —que ratificó la sentencia de primera instancia al rechazar los recursos de queja— constituye “un ataque directo a la democracia, orquestado por el poder real y los sectores más antipopulares, a través de un Poder Judicial cooptado y funcional a sus intereses”.

El comunicado también critica la rapidez con la que se resolvió esta causa, en comparación con la lentitud en casos relacionados con grandes actores económicos: “La Justicia no actúa con imparcialidad, sino de manera selectiva y direccionada. No es casual que dos de los tres jueces de la Corte Suprema hayan aceptado ser designados por decreto, en clara violación del proceso constitucional", afirman, alineándose con el posicionamiento del PJ nacional.

Sin embargo, el mensaje adquiere un tono particular cuando se refiere al rol de los magistrados santafesinos: “Rechazamos el accionar de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, actores centrales de esta maniobra judicial. En especial, señalamos a Rosatti, quien fue intendente de Santa Fe por el justicialismo y miembro de este mismo Consejo Ejecutivo. Hoy, traiciona los principios del peronismo y a la ciudadanía que alguna vez representó", lamentaron.

Finalmente, el PJ santafesino convoca a la unidad y la acción: “Las necesidades del pueblo no se resuelven con fallos arbitrarios ni con persecución judicial. Por eso, no solo adherimos a la convocatoria nacional del partido, sino que impulsamos desde Santa Fe la creación de una Mesa de Acción junto a fuerzas aliadas, organizaciones sociales y todos los sectores comprometidos con la democracia. Esto no es solo por Cristina: es por el pueblo. Unidad, movilización y acción”, concluye el texto.